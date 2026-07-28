KAI Siapkan Rp14,88 Triliun untuk Modernisasi Kereta, dari KRL hingga LRT Jabodebek

PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyiapkan Rp14,88 triliun untuk pengadaan dan pembaruan sarana perkeretaapian nasional. (Foto: Okezone.com/KAI)

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menyiapkan Rp14,88 triliun untuk pengadaan dan pembaruan sarana perkeretaapian nasional bersama PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA. Investasi tersebut mencakup pengadaan kereta antarkota, Commuter Line, LRT Jabodebek, kereta luxury, hingga gerbong angkutan barang.

Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan pengadaan sarana dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas layanan transportasi kereta api sekaligus memperkuat industri perkeretaapian nasional.

"Pengadaan sarana membutuhkan perencanaan jangka panjang, kualitas yang konsisten, dan ketepatan penyelesaian," ujar Anne, Selasa (28/7/2026).

Porsi terbesar investasi dialokasikan untuk program replacement sarana periode 2023–2027 melalui pengadaan 612 unit kereta Stainless Steel New Generation yang dirangkai menjadi 56 rangkaian dengan nilai kontrak mencapai Rp5,5 triliun.

Dari total pesanan tersebut, sebanyak 40 rangkaian telah diserahterimakan kepada KAI. Sebanyak 39 rangkaian di antaranya sudah beroperasi melayani pelanggan, sementara satu rangkaian lainnya masih dalam tahap persiapan operasional.

Selain kereta antarkota, KAI Group menginvestasikan Rp4,07 triliun untuk pengadaan 16 rangkaian Commuter Line baru atau 192 kereta, serta program retrofit dua rangkaian. Hingga kini, tujuh rangkaian Commuter Line baru telah beroperasi, sedangkan sembilan rangkaian lainnya masih dalam proses produksi, pengujian, sertifikasi, dan persiapan operasional.

Investasi ini juga mencakup pengadaan 31 rangkaian LRT Jabodebek atau 186 kereta dengan nilai kontrak sekitar Rp3,9 triliun hingga Rp4,1 triliun.