JAKARTA โ€” Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menvampaikan rencana investasi Tesla ke Indonesia.

Luhut menyebut jika investasi terealisasi, sebanyak 3 juta mobil Tesla bisa diproduksi di Indonesia setiap tahun.

โ€œTesla ini sampai sekarang kami masih runding, saya bisa laporkan pada bapak (DPR) tadi di kalimantan utara itu kita membuat 265 giga watt untuk hasilkan energi hijau dan itu hasilkan 3 juta mobil. Itu clean energy,โ€ kata Menko Luhut dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR, dikutip Jumat (10/6/2022).

Luhut menambahkan kawasan industri di Kalimantan Utara saat ini menjadi nilai tersendiri bagi Indonesia di mata produsen otomotif listrik

"Kalau mau bikin pabrik yang clean energy, yang end to end dapat green produk, the best place to go is Indonesia, nggak ada yang lain," sambungnya.

Selain dengan Tesla, Luhut menyatakan produsen mobil Ford menanamkan modalnya di tanah air. Dia memastikan Indonesia memiliki kebutuhan mumpuni untuk Ford dan Tesla. Sebab di Kalimantan Utara telah dibangun sumber energi untuk operasionalnya. Adapun 20 Juni 2022 mendatang, Ford juga akan mengunjungi Indonesia guna membahas investasi.