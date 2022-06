JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan informasi penting mengenai investasi pasar modal, termasuk proses investasi pada saham yang akan Initial Public Offering (IPO).

IPO sendiri merupakan salah satu pilihan pendanaan bagi perusahaan yang membutuhkan tambahan modal dan ingin meningkatkan nilai perusahaan. Selain itu, perusahaan yang melakukan IPO juga memiliki potensi untuk bertumbuh dan melakukan ekspansi pasar. Sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi pada salah satu saham yang akan IPO, pastikan Anda telah memahami seluk beluk perusahaan tersebut. Berikut 3 tips dari MNC Sekuritas untuk Anda yang tertarik berinvestasi di saham yang akan melantai di bursa:

1. Membaca Prospektus

Salah satu hal yang harus Anda perhatikan sebelum memilih saham IPO adalah membaca prospektusnya terlebih dahulu. Secara umum, prospektus merupakan dokumen yang wajib untuk diserahkan oleh calon emiten kepada Bursa Efek Indonesia.

Baca Juga: IG Live Research Corner Hari Ini: Top Markotop Produsen Laptop ZYRX

Dokumen ini diserahkan sebelum suatu perusahaan melakukan penawaran umum perdana atau IPO. Prospektus sendiri berisi tujuan investasi, strategi, kinerja perusahaan serta manajemen.

2. Memperhatikan Teaser

Selain membaca prospektus, Anda juga perlu memperhatikan teaser sebelum memutuskan untuk membeli saham IPO suatu perusahaan. Teaser merupakan dokumen yang bertujuan untuk menarik minat pasar sasaran investasi.

Baca Juga: Ini Cara Dapat Promo Cuan Hepi Bersama Danakita Investama di Aplikasi MotionTrade!

Berbeda dengan Prospektus yang berisi puluhan halaman, Teaser seringkali lebih singkat dan memberikan gambaran besar bagian positif suatu perusahaan yang dapat memengaruhi calon pembeli.

3. Melihat Industri dan Model Bisnis

Hal lain yang perlu Anda perhatikan adalah analisis terhadap industri dan bisnis model perusahaan. Anda perlu memahami bisnis dari perusahaan tersebut. Selain itu, Anda juga sebaiknya memperhatikan kondisi, isu, rumor serta hal lain yang berkaitan pada kondisi keuangan emiten di masa depan. Anda dapat melihatnya melalui website perusahaan, sehingga informasi yang didapat pun lebih akurat.

Sudah siap untuk berpartisipasi dan membeli saham perusahaan yang akan IPO? Segera buka rekening saham Anda melalui aplikasi MotionTrade. Melalui fitur Open an Account, Anda dapat membuka rekening saham dimana pun dan kapan pun secara full online!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!