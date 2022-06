JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas juga aktif menggandeng berbagai Manajer Investasi untuk memberikan promo bagi investor.

Pada kesempatan kali ini, MNC Sekuritas menggandeng Danakita Investama untuk menggelar promo Cuan Hepi. Anda dapat memperoleh cashback unit penyertaan reksa dana Danakita Investasi Fleksibel atau Danakita Saham Prioritas senilai Rp 100.000 dengan pembelian Reksa Dana Danakita Stabil Pasar Uang, Danakita Investasi Fleksibel atau Danakita Saham Prioritas minimum Rp 500.000. Promo ini berlaku untuk pembelian reksa dana tersebut selama tanggal 15 Juni hingga 15 Juli 2022 melalui aplikasi MotionTrade.

Promo ini terbatas untuk 30 investor pertama. Kapan lagi bisa investasi reksa dana tapi cuan hepi dengan cashback tambahannya! Jika Anda belum mempunya rekening efek di MNC Sekuritas, Anda tidak perlu khawatir. Nikmati kemudahan membuka rekening di aplikasi MotionTrade dimana Anda dapat memiliki produk investasi berupa saham maupun reksa dana. Simak informasi selengkapnya mengenai promo Cuan Hepi melalui link: bit.ly/promoDANAKITAMT!

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!