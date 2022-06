JAKARTA – PT Pertamina Patra Niaga menerapkan pembelian Gas Elpiji akan menggunakan Mypertamina. Sebelumnya BBM pertalite dan solar saja pembelian menggunakan aplikasi Mypertamina.

Direktur Pemasaran Regional PT Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengatakan, bahwa Pertamina akan melakukan pengawasan dan pengamanan bersama instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, kepolisian, dan instansi/lembaga lainnya dalam penyaluran produk bersubsidi baik itu BBM dan LPG.

Pihaknya juga mengembangkan ketersediaan outlet produk non subsidi baik BBM maupun LPG.44. Hal ini diharapkan bisa mengurangi beban subsidi dan kompensasi BBM.

"Ini dilakukan dengan menggunakan sistem pendaftaran pengguna BBM JBT-JBKP dan LPG Subsidi melalui platform MyPertamina sehingga segmen pengguna dapat dimonitor dengan baik dan diharapkan penyaluran lebih tepat sasaran," ujarnya, dalam Webinar SUKSE2S bertajuk Generating Stakeholders Support for Achieving Effectiveness of Fuel and LPG Subsidies di Jakarta, Rabu (29/6/2022)

Dia membeberkan berbagai upaya Pertamina untuk menjaga penyaluran produk subsidi tidak melebihi besaran kuota yang telah ditetapkan oleh pemerintah seiring meningkatnya volume produk subsidi.

“Pertamina terus berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan BPH Migas untuk mengupayakan penetapan segmen pengguna BBM Subsidi (JBT-JBKP) melalui revisi lampiran Perpres 191/2014," imbuhnya.

Dia pun menegaskan, bahwa Pertamina harus terus mendorong optimalisasi digitalisasi SPBU hingga LPG melalui platform MyPertamina. "Pertamina juga meningkatkan program marketing dan komunikasi untuk mendorong penggunaan produk non subsidi," pungkas Mars.