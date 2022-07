JAKARTA – Masyarakat yang kini sudah semakin sadar akan pentingnya investasi sebagai bekal persiapan pensiun dan masa tua nanti, diikuti pula dengan banyaknya pilihan instrumen investasi yang tersedia seperti emas, properti, dan reksa dana, serta ditambah dengan semakin mudahnya melakukan investasi seiring berkembangnya teknologi.

Salah satu instrumen investasi yang saat ini banyak diminati masyarakat adalah reksa dana. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat, dana kelolaan atau nilai aktiva bersih (NAB) reksa dana hingga 30 Desember 2021 mencapai Rp578,44 triliun. Dana kelolaan ini meningkat 0,85 persen atau bertambah Rp5 triliun dari akhir 2020 yang senilai Rp573,54 triliun. Kenaikan dana kelolaan reksadana ditopang oleh kenaikan jumlah investor dan penerbitan produk baru.

Dana kelolaan Desember 2021 tersebut juga merupakan rekor tertinggi sepanjang sejarah industri reksa dana nasional, setelah sebelumnya rekor tertinggi dicatatkan pada Desember 2020. Rekor tertinggi sebelumnya dicatatkan pada Oktober 2019 di mana dana kelolaan reksadana yang dijual ke publik saat itu mencapai Rp553,26 triliun.

Hal ini menjadikan MNC Asset Management (MNC AM) yang merupakan salah satu perusahaan manajer investasi yang sudah berpengalaman lebih dari 20 tahun di pasar modal Indonesia, lebih mengedapankan lagi tentang edukasi di masyarakat tentang reksa dana. Kemudahan untuk berinvestasi reksa dana kini terus dikembangkan oleh MNC AM, mulai dari pembelian reksa dana melalui online via website www.motionfunds.id, APERD (Agen Penjual Reksa Dana), dan direct sales tim MNC AM.

Zulfi Anfan Head Product & Promotions MNC AM mengatakan,”Reksa dana itu gampang banget buat dilakukan untuk investor pemula yang ingin cobain beburu cuan di reksa dana. Reksa dana saat ini mulai banyak digandrungi masyarakat juga karena uang investor akan dikelola oleh manajer investasi yang berpengalaman dan tentunya bersertifikasi. Jadi, menurut saya reksa dana ini cocok bagi pemula yang mau coba berburu cuan di pasar modal,” terang Zulfi. Saat ini jenis reksa dana yang banyak di subscription oleh masyarakat adalah jenis pasar uang dan pendapatan tetap, karena dari sisi risiko kedua jenis reksa dana itu yang rendah dan sedang. Zulfi juga menyampaikan, saat ini reksa dana pendapatan tetap dapat menjadi pilihan tepat bagi masyarakat yang ingin membeli produk reksa dana, karena bisa untuk jangka waktu yang panjang. Sebagai contoh nasabah pemula dapat membeli MNC Dana Likuid dengan performance 7,48% p.a dan MNC Dana Syariah dengan imbal hasil 7,48% p.a berdasarkan NAB per tanggal 7 Juli 2022. Adapun nasabah yang ingin membeli produk MNC Dana Likuid dan MNC Dana Syariah yang dapat dibeli mulai dari Rp 100.000 melalui website MotionFunds yang dapat diakses pada alamat www.motionfunds.id