MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, MNC Sekuritas juga kini telah mengembangkan sayap dan memiliki produk investasi berupa reksa dana.

Selain reksa dana konvensional, MNC Sekuritas juga menyediakan berbagai pilihan reksa dana syariah di aplikasi online trading unggulannya yaitu MotionTrade. Beberapa contoh produk reksa dana syariah yang tersedia di aplikasi MotionTrade antara lain: Cipta Saham Unggulan Syariah, MNC dana Syariah dan Sucorinvest Sharia Money Market Fund. Berikut ini merupakan 3 prinsip reksa dana syariah yang perlu Anda tahu.

1. Produk Berkategori Halal

Reksa dana syariah sendiri merupakan jenis produk investasi bagi perusahaan dengan kategori halal serta memenuhi rasio keuangan tertentu. Kategori halal yang dimaksud merupakan jenis produk reksa dana yang diinvestasikan pada emiten atau perusahaan yang tidak memproduksi atau menjual sesuatu yang haram menurut Islam, seperti menjual daging babi, minuman keras maupun judi.

Selain itu, perusahaan yang merugikan orang banyak dan bersifat mudarat seperti rokok pun tidak termasuk dalam produk reksa dana syariah.

2. Tidak Memiliki Bisnis Bersifat Riba

Ciri lain dari reksa dana syariah adalah dana kelolaan diinvestasikan pada perusahaan yang tidak memiliki bisnis bersifat riba. Dana kelolaan reksa dana syariah diinvestasikan pada instrumen perusahaan yang terbebas dari bunga atau dengan kata lain, perusahaan perbankan konvensional tidak termasuk dalam reksa dana syariah.

3. Diinvestasikan Hanya pada Instrumen Keuangan sesuai Prinsip Syariah

Ciri ketiga dari produk reksa dana syariah adalah sangat menjunjung tinggi prinsip syariah Islam. Investasi pun dilakukan hanya pada efek-efek yang termasuk dalam Daftar Efek Syariah (DES). Selain itu perjanjian akad dalam reksa dana syariah pun dilakukan dengan akad syariah (wakalah dan mudharabah) yang tentu berbeda dengan reksa dana konvensional.

Itulah dia 3 prinsip = reksa dana syariah yang dapat menjadi pilihan Anda yang ingin berinvestasi di pasar modal dengan memegang prinsip syariah. Kini, Anda dapat melihat daftar reksa dana syariah yang tersedia di aplikasi MotionTrade. Setelah melakukan login, Anda dapat memilih fitur 'Fund' dan mengetik keyword "Syariah" untuk mencari produk reksa dana syariah yang tersedia.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!