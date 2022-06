JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan hal tersebut, MNC Sekuritas senantiasa memberikan edukasi terutama seputar produk investasi berupa saham maupun reksa dana bagi nasabahnya.

Sebelum mulai berinvestasi reksa dana, ada baiknya Anda mengetahui manfaat apa saja yang bisa Anda dapatkan dalam berinvestasi reksa dana. Berikut ini 3 manfaat berinvestasi reksa dana bersama MNC Sekuritas:

1. Dukungan dari Manajer Investasi

Apakah Anda baru pertama kali akan memulai langkah Anda dalam berinvestasi? Dengan memulai langkah sebagai investor reksa dana, Anda tidak perlu khawatir dan terus menerus melihat portofolio Anda. Hal ini karena sudah terdapat peran Manajer Investasi yang akan membantu Anda dalam mengelola dana tersebut. Anda tinggal langsung mengecek portofolio investasi Anda secara berkala melalui fund fact sheet.

2. Diversifikasi Portofolio

Manfaat lain yang bisa Anda dapatkan jika berinvestasi reksa dana adalah Anda dapat melakukan diversifikasi portofolio. Sebagai contoh, jika Anda berinvestasi produk reksa dana campuran maka Anda dapat melihat portofolio produk Anda yang akan terdiri dari obligasi, saham dan deposito sekaligus dalam satu produk. Diversifikasi portofolio sendiri memiliki manfaat tertentu dimana Anda bisa meminimalisir risiko investasi.

3. Keamanan Investasi

Anda tentu mencari keamanan terhadap investasi yang Anda miliki. MNC Sekuritas telah bekerja sama dengan 21 Manajer Investasi yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Dana investor akan disimpan pada Bank Kustodian dan dikelola oleh Manajer Investasi.

Itulah dia 3 manfaat yang bisa Anda dapatkan dengan memiliki produk investasi berupa reksa dana. Apakah Anda ingin segera memiliki rekening untuk berinvestasi reksa dana? Mari mulai langkah Anda dalam dengan membuka rekening efek di MotionTrade secara full online karena aplikasi ini menyediakan produk investasi berupa saham dan reksa dana sekaligus!

