Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di pasar modal, ada baiknya investor mengetahui terlebih dahulu keuntungan apa sajakah yang bisa didapatkan jika menjadi investor pasar modal. Berikut ini ulasan mengenai 3 keuntungan berinvestasi saham yang sebaiknya Anda ketahui.

1. Memiliki Hak untuk Ikut RUPS

Salah satu keuntungan yang akan Anda dapatkan jika berinvestasi saham adalah Anda memiliki hak untuk ikut serta dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Hal ini karena Anda telah memiliki kepemilikan atas saham perusahaan tersebut. Dalam RUPS, Anda bisa mengetahui pemaparan khususnya mengenai rencana perusahaan ke depan, informasi tentang laporan tahunan, laporan keuangan hingga pembagian dividen.

2. Kemudahan dalam Berinvestasi

Keuntungan lainnya yang bisa Anda dapatkan dalam berinvestasi saham adalah kemudahan dalam berinvestasi karena prosesnya kini dapat dilakukan dengan menggunakan smartphone Anda. Melalui MotionTrade, Anda dapat membuka rekening saham, bertransaksi hingga berinvestasi semudah membuka aplikasi. Dengan demikian, proses berinvestasi saham pun dapat dilakukan dimana pun dan kapan pun.

3. Aman dan Transparan

Keuntungan lainnya yang bisa Anda dapatkan jika berinvestasi saham adalah rasa aman dan transparan dalam melakukan investasi. Hal ini terjadi karena semua aktivitas jual beli yang dilakukan selama berinvestasi maupun bertransaksi saham berada dalam satu lingkup saja, yaitu di dalam perdagangan Bursa Efek Indonesia. Bukan hanya itu, produk investasi ini juga sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan sehingga Anda tentu lebih merasa nyaman karena ada regulator yang mengawasi.

Itulah dia 3 keuntungan dalam berinvestasi saham yang tentu saja dapat menjadi pertimbangan Anda sebelum memutuskan untuk berinvestasi saham. Saat ini, Anda dapat menjadi investor saham dengan cara membuka rekening saham melalui aplikasi MotionTrade, khususnya pada fitur ’Open Account’!

