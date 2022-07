JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) merupakan salah satu mitra utama Kementerian Keuangan RI alam merumuskan dan mengimplementasikan beragam kebijakan perekonomian.

"Kami melakukan berbagai dialog secara berkala. Salah satunya kemarin, saya berbincang dengan @mathiascormann, Secretary-General OECD," ujar Sri dalam akun Instagramnya @smindrawati, dikutip Minggu(10/7/2022).

Salah satu topik yang mereka perbincangkan adalah mengenai perkembangan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Pillar One and Pillar Two yang akan membantu memperbaiki paradigma perpajakan internasional.

"Selain itu, kami juga membahas mengenai isu-isu keamanan dan politik yang kami sepakati bahwa akan lebih tepat dibahas pada forum Foreign Ministers Meeting (FMM) G20 yang sedang berlangsung di Bali," tambah Sri.

Selain itu, Mathias juga mengapresiasi reformasi data governance yang sedang berlangsung di Kemenkeu. "Saya sampaikan, Kementerian Keuangan terus melakukan benchmarking dengan beragam institusi internasional yang merupakan pionir pada bidang tersebut, OECD menjadi salah satunya," ungkap Sri. "Kami sepakat, di tengah beragam tekanan yang terjadi di skala global, G20 must keep going. Show must go on, demi kebaikan serta pemulihan Indonesia dan dunia," pungkas Sri.