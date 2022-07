JAKARTA - Harga Pertalite dan Solar yang dijual sekarang bukan harga yang sesuai keekonomian atau yang sebenarnya. Harga keekonomian Pertalite Rp17.200 dan Solar Rp18.150 per liter.

Namun karena masih disubsidi, harga Pertalite masih bisa dijual Rp7.650 per liter dan Solar Rp5.150 per liter.

Sebenarnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dilema karena tingginya harga minyak dunia hingga USD100 per barel. Pasalnya hingga kini masih menahan harga BBM khususnya Pertamax.

"Selain dari minyak kita bisa lihat harga elpiji dalam hal ini gas juga mengalami kenaikan yang luar biasa sehingga Alhamdulillah pemerintah juga melihat seperti ini dan kebijakan untuk menahan harga supaya membantu daya beli masyarakat dan juga menahan inflasi," ungkapnya.

Adapun Jenis BBM Tertentu (JBT) Solar yang dijual Pertamina sebesar Rp5.150 per liter. Sementara harga keekonomian berada di level Rp18.150 per liter.

Artinya, selisih yang harus ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi mencapai Rp13.000 per liter.

Untuk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Lalu, Pertamax dijual Pertamina Rp12.500 per liter. Untuk harga keekonomian produk Pertamax per Juli 2022 mencapai Rp17.950 per liter.

Ini berarti ada selisih harga jualnya mencapai Rp5.450 per liter.

Sedangkan harga Pertalite Rp17.200 per liter, bukan Rp7.650. Artinya ada selisih sekitar Rp10.000 yang disubsidi negara.