Saat ini, Gen Z sangat mendominasi populasi di Indonesia dan mulai masuk dalam usia produktif. Banyak anak muda Gen Z dengan gaya hidup yang mengedepankan hiburan atau kesenangan, sehingga cenderung konsumtif dan boros. Apalagi, gaya hidup FOMO (Fear of Missing Out) dan YOLO (You Only Live Once) merebak di kalangan ini. Padahal, keterampilan mengatur keuangan dan berinvestasi sejak dini diperlukan semua orang, termasuk gen Z agar tidak kesulitan di kemudian hari.

Berikut 4 tips dari MotionTrade agar Anda dapat memulai investasi sejak dini:

1. Atur Prioritas Keuangan

Pertama-tama, Anda perlu menentukan tujuan keuangan yang ingin Anda raih. Tentukan tujuan keuangan jangka panjang atau pendek, besaran dana, dan tenggat waktu untuk mencapai tujuan tersebut. Anda perlu membuat rencana keuangan sesuai skala prioritas dengan menerapkan rumus 40-30-20-10. Dari penghasilan Anda, alokasikan 40% untuk kebutuhan sehari-hari, 30% untuk utang (jika ada), 20% untuk investasi dan tabungan, dan 10% untuk keperluan sosial. Dalam rencana keuangan jangka panjang, Anda juga perlu memiliki tabungan, investasi, asuransi kesehatan, dan jaminan pensiun untuk mengantisipasi harga barang atau kebutuhan yang semakin meningkat di masa mendatang.

2. Hindari Utang

Gaya hidup FOMO atau YOLO membuat anak muda rela menghabiskan sebagian pendapatannya untuk hiburan, apalagi semakin mudah berutang dengan adanya kartu kredit. Sebaiknya Anda menghindari gaya hidup konsumtif atau membeli barang-barang di luar kemampuan, apalagi sampai terlilit utang. Ukur kemampuan keuangan Anda dan manfaatkan promo-promo yang ada agar pengeluaran Anda semakin hemat.

3. Tetapkan Dana Darurat Untuk mengantisipasi kebutuhan atau hal-hal yang tidak terduga, Anda perlu menyiapkan dana darurat sebagai dana cadangan saat sakit, kecelakaan, renovasi, atau hal-hal lain yang tidak terduga. Bagi Anda yang masih melajang, dana darurat yang ideal adalah 3-6 kali gaji dan bagi yang telah berkeluarga yaitu 6-12 kali gaji. Anda dapat mulai menyiapkan dana darurat dengan menyisihkan 10%-20% dari pendapatan Anda secara rutin tiap bulannya. 4. Mulai Investasi secara Konsisten Sebelum mulai berinvestasi, Anda perlu memahami jenis-jenis investasi yang sesuai dengan profil dan kebutuhan Anda. Setelah itu, mulailah berinvestasi menggunakan dana sebesar 20% yang telah Anda tetapkan di awal, salah satunya produk reksa dana yang dapat Anda akses melalui aplikasi MotionTrade. Lakukan investasi secara konsisten sejak dini agar Anda mencapai kebebasan finansial di masa yang akan datang.