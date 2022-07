JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan kalau masyarakat yang tidak membayar pajak tidak cinta Indonesia.

Hal ini dia sebut dalam rangka menanggapi hastag #StopBayarPajak yang beredar di media sosial Twitter.

"Saya lihat di medsos ada yang bikin hashtag #stopbayarpajak, bagi Anda yang tidak bayar pajak ya berarti Anda tidak ingin tinggal di Indonesia atau tidak ingin lihat Indonesia bagus. Gitu aja, jadi saya rasa tidak perlu ditanggapi karena itu berarti mereka tidak cinta Indonesia," ujar Sri dalam Perayaan Hari Pajak di Jakarta, Selasa(19/7/2022).

ย BACA JUGA:Siap Perbaiki Pajak Indonesia, Sri Mulyani: Dikritik Juga Gapapa

Menurutnya, pajak memegang banyak peranan penting dalam meningkatkan berbagai aspek agar Indonesia semakin bagus kedepannya.

Mulai dari pengembangan SDM khususnya lewat pendidikan, perbaikan TNI Polri hingga infrastruktur seperti jalan dan fasilitas lainnya.

"Bukan hanya itu, pajak juga digunakan untuk sektor kesehatan, seperti di pandemi ini untuk membiayai pasien-pasien Covid-19," ungkapnya.

Menurutnya, ada berkah juga yang didapatkan berkat seruan hashtag atau tagar tersebut.

Ternyata, banyak dari masyarakat yang menolak aksi seruan itu karena menyadari betapa pentingnya peran pajak.

"Malah masyarakat sendiri yang saya lihat pada meng-counter karena mereka merasa memiliki Indonesia. Thatโ€™s why enggak terlalu viral, mereka bahkan mengatakan "who are you telling us not pay tax"," pungkasnya.