MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Bukan hanya menyediakan layanan investasi saham, kini MNC Sekuritas juga menyediakan beragam produk reksa dana yang dapat dijadikan sebagai alternatif investor untuk berinvestasi.

Memasuki dunia karir dan memiliki penghasilan menjadi dambaan dan suatu kebanggaan tersendiri bagi mahasiswa yang baru lulus (fresh graduate) dari perguruan tinggi. Dengan memiliki penghasilan sendiri, Anda perlu membiasakan diri untuk mulai mengatur keuangan secara mandiri. Hal ini tentunya penting agar Anda dapat memenuhi setiap kebutuhan, bahkan mulai berinvestasi untuk mempersiapkan masa depan.

Sebagai pemula, biasanya Anda menginginkan produk investasi yang memberikan keuntungan namun dengan risiko yang minim. Untuk membantu Anda dalam memilih instrumen investasi yang sesuai dengan profil dan kebutuhan Anda, MotionTrade telah merangkum 3 produk investasi yang dapat menjadi pilihan fresh graduate, antara lain:

1. Menabung Emas

Emas merupakan instrumen yang sejak dahulu telah menjadi pilihan investasi karena memiliki nilai yang terjaga dengan risiko yang minim, tetapi memang membutuhkan tempat penyimpanan khusus. Seiring perkembangan zaman, saat ini telah ada metode nabung emas tanpa perlu menyimpan emas secara fisik. Menabung emas secara digital memungkinkan Anda untuk memiliki emas murni dengan dana yang terbatas.

2. Obligasi

Obligasi adalah surat hutang jangka menengah atau panjang yang diperjualbelikan oleh korporasi atau pemerintah. Anda dapat membeli surat hutang tersebut disertai dengan janji bayar imbalan berupa bunga atau kupon dalam periode waktu tertentu. Obligasi merupakan instrumen investasi berpendapatan tetap yang memberikan pertambahan nilai, serta risiko yang relatif stabil.

3. Reksa Dana

Reksa dana merupakan wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat sebagai investor yang selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi. Dengan reksa dana, Anda dapat menyesuaikan profil produk dan jangka waktu investasi yang Anda inginkan. Anda dapat memilih dan membeli produk reksa dana, salah satunya melalui aplikasi MotionTrade. Pada aplikasi MotionTrade, Anda dapat mempelajari profil dan portofolio produk sebelum membeli agar sesuai dengan kebutuhan Anda. Selain itu, Anda juga dapat melihat kinerja historis reksa dana yang ingin Anda beli melalui aplikasi MotionTrade.

Yuk mulai langkah investasi Anda dengan aplikasi MotionTrade! Segera buka rekening reksa dana sekaligus saham Anda melalui aplikasi MotionTrade untuk memulai langkah pertama Anda dalam berinvestasi reksa dana.

Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience.