Nasabah MNC Sekuritas, Surya Darma Hakim dan Mety Yolanda mengikrarkan janji pernikahan dengan menggunakan saham sebagai mahar di Balikpapan pada Jumat (22/07/2022). Surya meminang Mety dengan dengan mahar berupa saham PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) sebesar 227 lot atau 22.700 lembar saham.

“Saya memilih mahar berupa saham karena saya dan pasangan sama-sama bekerja di dunia pasar modal, sehingga ingin mengabadikan momen pernikahan kami dengan mahar saham. Mahar yang saya berikan merupakan saham PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) sebanyak 227 lot karena merupakan simbol tanggal pernikahan kami yaitu 22 Juli 2022,” jelas Surya.

Direktur Capital Market MNC Sekuritas Afen mengungkapkan, mahar pernikahan umumnya berupa uang tunai. Namun, di era yang serba modern seperti saat ini, mahar pernikahan kian beragam, salah satunya berupa saham. Dengan didorong oleh kesadaran berinvestasi, mahar saham telah menjadi tren baru bagi pasangan muda yang akan menikah.

“Mengikuti perkembangan zaman, pasangan muda tentunya menginginkan sesuatu yang unik dan berbeda dibandingkan mahar pada umumnya. Selain kekinian, saham juga dapat menjadi investasi masa depan bagi kedua mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga dan praktis karena bisa dicairkan kapan saja ketika dibutuhkan dan bahkan bisa diwariskan kepada anak cucu nantinya,” tutup Afen.

