JAKARTA - Saat penat dan lelah melanda, tidak sedikit orang yang mencari hiburan untuk dinikmati. Memang, dengan mendapatkan hiburan setidaknya Anda bisa kembali menyegarkan pikiran dan menghilangkan penat. Di samping itu, hiburan juga bisa menjadi media dalam berinteraksi.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menikmati hiburan yang diinginkan juga memerlukan anggaran lebih. Bisakah Anda bayangkan, bagaimana jika Anda membutuhkan hiburan di akhir bulan saat seluruh keuangan Anda sudah dialokasikan untuk kebutuhan lainnya? Maka, tidak heran apabila kebiasaan menikmati hiburan bisa menjadi sumber masalah finansial.

Salah satu jenis hiburan yang kerap digemari oleh masyarakat adalah dengan menonton bioskop. Memang, untuk dapat menikmati hiburan bioskop ini Anda perlu mengeluarkan biaya tertentu. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena dengan mengikuti 3 tips dari MotionBanking berikut ini dapat membantu Anda agar berhemat saat menonton bioskop.

1. Pilih hari dan bioskop yang lebih murah

Bagi Anda yang gemar menonton bioskop pasti sudah tahu bahwa tiket menonton akan lebih murah di hari kerja (weekdays) dibandingkan dengan di hari libur nasional maupun akhir pekan. Begitupun dengan memilih bioskop. Ada perbedaan harga mengikuti lokasi dan jenis layanan bioskop tersebut.

Perbedaan harga ini tentu saja disebabkan oleh perbedaan fasilitas yang disediakan. Meskipun memiliki jejaring sama, seperti Cinema XXI, namun bioskop yang berada di satu tempat bisa saja memiliki fasilitas dan harga yang berbeda dari bioskop di tempat lainnya. Anda juga harus cermat dalam menyesuaikan jenis layanan bioskop yang ingin Anda nikmati dengan budget yang Anda miliki.

2. Cari promo tiket nonton

Beberapa promotor film, pihak bank maupun beberapa pihak tertentu seringkali memberikan promo untuk tiket bioskop.

Hal ini diadakan untuk beberapa tujuan yang ingin dicapai, seperti mempromosikan film yang baru rilis, maupun mempromosikan layanan aplikasi tertentu. Info untuk berbagai promo seperti ini bisa Anda dapatkan di media sosial maupun dengan bertanya pada pihak penyedia layanan bioskop.

3. Bayar dengan menggunakan kartu debit, kartu kredit, ataupun e-wallet

Biasanya, bank atau pihak penerbit metode pembayaran nontunai ini bekerjasama dengan jaringan bioskop untuk memberikan promo menarik bagi para penggunanya. Promo yang ditawarkan dapat berupa potongan harga atau tiket buy one get one free. Walaupun biasanya promo tersebut berlaku musiman, namun Anda juga bisa memanfaatkannya untuk menghemat anggaran yang perlu Anda keluarkan.

MotionBanking sebagai aplikasi perbankan digital dari MNC Bank atau PT Bank MNC Internasional Tbk (BABP), sebuah anak usaha PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) yang berada di bawah naungan MNC Group hadir untuk mendekatkan layanan perbankan pada masyarakat yang bisa diakses hanya dengan menggunakan smartphone. Selain itu, MotionBanking juga turut memanjakan para penggunanya melalui berbagai promo menguntungkan agar pengguna MotionBanking bisa menikmati layanan hiburan seperti menonton bioskop dengan harga yang lebih murah. Mulai dari tanggal 1 Agustus 2022, MotionBanking resmi menggandeng Cinema XXI untuk berkolaborasi dan menyediakan layanan hiburan yang bisa dinikmati oleh para penggunanya dengan metode pembayaran yang lebih mudah dengan menggunakan QRIS. Acara launching kolaborasi ini dihadiri oleh Jimmy Julianto sebagai Digital Banking Group Head MotionBanking, Maria Rosalina Ekaputri sebagai Marketing Communication Head MotionBanking serta Yuliningtyas Condrosari sebagai Head of Promotion and Partnership Cinema XXI. Pada periode 1 Agustus 2022 - 1 Februari 2023, menonton bioskop di XXI dan melakukan pembayaran dengan menggunakan QRIS di aplikasi MotionBanking bisa dapat cashback sebesar 25% lho! Nominal minimal transaksi untuk dapat mengikuti program ini adalah sebesar Rp50.000.