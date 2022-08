JAKARTA – Harga bahan bakar minyak (BBM) di beberapa SPBU terpantau mengalami perubahan.

Per Agustus 2022, beberapa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) melakukan penyesuaian harga jual BBM.

Berikut fakta BBM Pertamina, Vivo hingga Shell yang dirangkum di Jakarta, Minggu (7/8/2022).

1. Pertamina Tetap di Posisi Sama

Beberapa produk BBM tercatat mulai melandai seperti Shell, Vivo dan BP, yang beberapa pekan terakhir melakukan pemangkasan harga pada seluruh produk bahan bakarnya.

Sementara itu Pertamina tetap bertahan di posisi yang sama.

2. Penyesuaian Harga Dinamis

Penyesuaian harga terus dilakukan secara dinamis, mengingat acuan harga minyak dunia yang juga fluktuatif. Jika sedang naik, maka harga BBM turut ditingkatkan, begitu juga sebaliknya.

3. Harga BBM Pertamina

Untuk SPBU Pertamina, harga produk BBM seperti Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex mengalami kenaikan. Sebelumnya untuk Pertamax Turbo dijual Rp14.500 per liter dan sekarang jadi Rp16.200 per liter.

Lalu untuk Dexlite, harga yang awalnya Rp12.950 per liter naik jadi Rp15.000 per liter. Kemudian Pertamina Dex, kini harganya jadi Rp16.500 per liter dari sebelumnya Rp13.700 per liter.

Sedangkan untuk harga produk BBM lainnya seperti Pertalite dan Pertamax harganya tetap.

Harga Pertalite tetap Rp7.650 per liter dan Pertamax dijual dengan harga Rp12.500 per liter.

4. Harga BBM Shell

Shell justru menurunkan harga dari semua produk yang ditawarkan. Penurunan harganya pun bervariatif, mulai Rp1.000-an sampai lebih dari Rp2.000 per liter.

Misalnya untuk Super, dari Rp18.500 per liter turun jadi Rp 17.300 per liter. Kemudian V-Power dari Rp19.990 per liter diturunkan jadi Rp18.300 per liter.

Selanjutnya untuk V-Power Nitro+, harga di Juli yakni Rp21.280 per liter, sedangkan sekarang jadi Rp18.520 per liter. Begitu juga untuk V-Power Diesel, dari Rp21.870 per liter turun jadi Rp19.280 per liter.

5. Harga BBM BP

Begitu juga untuk BP, semua produk BBM yang ditawarkan mengalami penurunan harga di Agustus 2022. Misal BP 90 dari Rp17.850 per liter jadi Rp17.195 per liter, BP 92 dari Rp17.990 per liter jadi Rp17.315 per liter.

Lalu, untuk BP 95, harganya di Juli 2022 Rp19.990 per liter dan sekarang jadi Rp18.310 per liter. Begitu juga BP Diesel, bulan lalu harganya Rp21.900 per liter, kini jadi Rp19.650 per liter.

6. Harga BBM Vivo

Untuk Vivo, produk Revvo 89 mengalami penurunan harga, dari Rp12.400 per liter jadi Rp9.990 per liter. Sedangkan Revvo 92 dan 95 mengalami kenaikan harga, yakni jadi Rp17.500 (Revvo 92) dan Rp19.500 (Revvo 95).