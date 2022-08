JAKARTA – Pertumbuhan ekonomi Indonesia masih bisa tumbuh hingga akhir tahun. Ekonom Senior INDEF (Institute for Development of Economics and Finance) Didin S. Damanhuri menilai ekonomi Indonesia pada tahun 2022 ini bisa tumbuh bekisar 5,55% - 5,8%.

Namun ada beberapa catatan penting untuk pemerintah untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang positif tersebut. Menurutnya, pencatatan pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di dominasi oleh sektor konsumsi masyarakat yang mana juga dibantu oleh subsidi melalui bansos maupun energi.

"Memang sumbangan dari konsumsi masyarakat harus tetap dijaga dengan daya beli yang kuat melalui Subsidi bansos maupun energi," ujar Didin dalam Market Review IDX Channel, Senin (8/8/2022).

"Ini efektif menopang dari konsumsi masyarakat, di mana terbukti bahwa pengeluaran masyarakat paling tinggi," sambungnya.

Dia menyebut hal tersebut harus diseimbangkan oleh realisasi investasi di Indonesia. Sehingga jika realisasi investasi di Indonesia sudah berjalan. "Sehingga nanti kalau terjadi keseimbangan, di mana sumbangan dari industri manufaktur juga naik signifikan yang berasal Investasi, dengan konsumsi masyarakat yang meningkat, maka saya kira ini pertumbuhan ekonomi akan mencapai diatas mencapai 5,44 di 2022, dugaan kami antar 5,55 - 5,8%," paparnya. Dia menambahkan yang paling penting dan harus dicermati oleh Pemerintah adalah jangan sampai terbuai oleh gangguan fiskal. Misalnya pendanaan pada proyek-proyek yang tidak penting atau seharusnya tidak prioritas.