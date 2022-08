HOUSTON- Input kilang minyak mentah Amerika Serikat (AS) mencapai rata-rata 16,4 juta barel per hari selama pekan yang berakhir 12 Agustus. Menurut Badan Informasi Energi AS (EIA), jumlah tersebut 158.000 barel per hari lebih rendah dari rata-rata minggu sebelumnya.

Sementara itu, data Weekly Petroleum, kilang-kilang beroperasi pada 93,5% dari kapasitas operasional mereka minggu lalu.

Selama periode yang sama, produksi bensin turun rata-rata 10 juta barel per hari, sementara produksi bahan bakar distilasi naik rata-rata 5,2 juta barel per hari.

Persediaan minyak mentah komersial AS, tidak termasuk dalam Cadangan Minyak Strategis, turun 7,1 juta barel dari minggu sebelumnya menjadi 425 juta barel, sekitar 6,0 persen di bawah rata-rata lima tahun untuk tahun ini.

Total persediaan bensin merosot 4,6 juta barel pekan lalu, sekitar 8,0% di bawah rata-rata lima tahun untuk tahun ini. Demikian dikutip dari Antara, Kamis (18/8/2022).

Baik persediaan bensin maupun dan komponen pencampur menurun minggu lalu. Persediaan bahan bakar distilasi meningkat sebesar 0,8 juta barel pekan lalu, sekitar 23 persen di bawah rata-rata lima tahun untuk tahun ini.

Persediaan propana/propilena naik 2,3 juta barel minggu lalu, sekitar 8,0% di bawah rata-rata lima tahun untuk tahun ini.

Total persediaan minyak bumi komersial turun 9,2 juta barel pekan lalu. Total produk yang dipasok selama periode empat minggu terakhir rata-rata 20,2 juta barel per hari, turun 3,2 persen dari periode yang sama tahun lalu. Selama empat minggu terakhir, produk bensin yang dipasok rata-rata mencapai 9,1 juta barel per hari, turun 4,2 persen dari periode yang sama tahun lalu. Produk bahan bakar sulingan yang dipasok rata-rata 3,8 juta barel per hari selama empat minggu terakhir, turun 4,7 persen dari periode yang sama tahun lalu. Produk bahan bakar jet yang dipasok naik 5,6 persen dibandingkan dengan periode empat minggu yang sama tahun lalu.