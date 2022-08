JAKARTA – Untuk mewujudkan tujuan keuangan masa depan, seseorang dituntut untuk memiliki pengelolaan keuangan yang bijak agar dana yang disisihkan bisa berkembang optimal. Salah satu kendaraan untuk mencapai tujuan keuangan adalah dengan melakukan investasi sejak dini. Namun memilih gaya investasi kadang masih membingungkan bagi banyak orang.

Apakah harus rutin berkala setiap bulan? Atau sekaligus (lumpsum) di depan sehingga tidak lagi memikirkan mengenai budget alokasi investasi dan bisa memfokuskan tenaga dan pikiran ke budget lainnya.

Baca Juga: Waspada Investasi Bodong! Berikut Tips dari Mirae x MNC Asset Management

Pilihan gaya investasi berkala dan lumpsum, tentunya memiliki plus minus masing-masing. Mana yang paling benar dan sesuai? Mana yang paling menguntungkan? Mana yang paling mudah? Dan banyak pertanyaan lainnya mengenai kedua gaya berinvestasi ini.

Itulah sebabnya MNC Asset Management (MNC AM) selaku unit bisnis PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) berkolaborasi dengan AJAIB yang merupakan mitra distribusi (APERD) produk reksa dana MNC AM mengadakan IG Live dengan tajuk “Investasi Dicicil atau Sekaligus, Mana yang Lebih Baik?” pada hari Jumat, 19 Agustus 2022 bersama Annafrid Nikijuluw - Business Manager MNC AM sebagai Narasumber dan Yazid Muamar Financial Expert Ajaib Reksadana sebagai Host.

Baca Juga: Investasi Pasar Modal Tak Melulu Saham, Ada Obligasi dan Sukuk yang Bisa Dipilih

“Untuk kita yang sudah paham tentang pentingnya berinvestasi sejak dini, akan muncul pertanyaan selanjutnya, bagaimana gaya investasi yang bijak yang harus dilakukan? Dicicil atau sekaligus? Lebih menguntungkan yang mana? Dan berbagai pertimbangan lainnya. Nah semua itu akan dibahas tuntas di IG live bareng AJAIB nanti, supaya teman-teman yang mau mulai investasi tidak bingung dan ragu-ragu lagi” ucap Annafrid Nikijuluw selaku Business Manager MNC AM yang juga merupakan speaker dalam acara ini.

Annafrid juga menambahkan bahwa yang paling penting dilakukan adalah secara rutin untuk me-review portofilo, hal ini sangat perlu dilakukan agar kita senantiasa mendapatkan hasil yang optimal dari instrumen investasi yang kita sudah kita lakukan. Yazid Muamar juga berpendapat, ”Dalam IG Live nanti juga kita akan obrolin tentang pentingnya dollar cost averaging dalam menyikapi kondisi perkonomian Indonesia saat ini. Tak lupa juga akan membahas tentang pentingnya memahami profil risiko investor sebelum menentukan gaya investasi yang sesuai,” ungkap Yazid. Jadi, Investasinya mendingan dicicil atau sekaligus nih? simak pembahasannya dalam IG Live MNC AM X Ajaib yang akan dilaksanakan pada Jumat, 19 Agustus 2022 pukul 15.30 WIB – 16.30 WIB pada akun @mncasset dan @ajaib_investasi. Catat waktu dan tanggalnya!