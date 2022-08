JAKARTA – MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan. Sejalan dengan komitmen memberikan layanan terbaik bagi investor, MNC Sekuritas senantiasa mengembangkan fitur-fitur dalam aplikasi online trading saham dan reksa dana unggulannya, yaitu MotionTrade. MNC Sekuritas melengkapi aplikasi MotionTrade dengan fitur terbarunya yaitu Global Research Auerbach Grayson & Company LLC (“AGCO”) sejak Rabu (10/8/2022).

Fitur terbaru ini menghadirkan riset berskala global dari 125 negara mitra AGCO di berbagai belahan dunia.

Baca Juga: Tips MotionTrade: Kenali 4 Indeks Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia

Sebagai informasi, AGCO adalah perusahaan perantara pedagang efek yang berpusat di New York, yang diakuisisi pada akhir tahun 2020 oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP), induk usaha PT MNC Sekuritas.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menjelaskan, pengembangan fitur Global Research merupakan bukti komitmen MNC Sekuritas untuk memudahkan investor dalam mengambil keputusan investasi berdasarkan analisa data secara 360°.

Baca Juga: Tips MotionTrade: Bukan Hanya Cuan, Ini 3 Efek Positif Investasi Saham

Dengan hadirnya fitur ini, pengguna MotionTrade memiliki akses bukan hanya ke berita dan riset di Tanah Air, tetapi juga ke perkembangan makro ekonomi dan industri secara global dan menyeluruh dari jaringan distribusi AGCO.

“Pengguna MotionTrade dapat menikmati pengalaman bertransaksi saham dan reksa dana, mulai dari analisa data, akses ke berbagai riset domestik dan mancanegara, pengambilan keputusan investasi hingga eksekusi order hanya melalui satu aplikasi. Aplikasi MotionTrade adalah aplikasi online trading saham dan reksa dana yang dapat diandalkan, praktis, mudah, dan nyaman,” jelas Susy.

Anda dapat langsung mencoba fitur baru yang tersedia di aplikasi MotionTrade ini. Informasi selengkapnya dapat Anda akses di: bit.ly/MNCSglobalresearch! Nikmati layanan investasi saham dan reksa dana dari #MNCSekuritas dengan segera mengunduh aplikasi MotionTrade dan jelajahi seamless experience. Aplikasi MotionTrade dapat diunduh di Google PlayStore dan Apple AppStore dengan link unduh onelink.to/motiontrade. MNC Sekuritas, Invest with The Best!