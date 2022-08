JAKARTA - Bursa Saham AS alias Wall Street ditutup lebih rendah pada perdagangan Senin (29/8/2022) waktu setempat, sehingga menambah kerugian tajam pada pekan lalu di tengah kekhawatiran yang mengganggu tentang tekad Federal Reserve untuk secara agresif menaikkan suku bunga untuk melawan inflasi bahkan ketika ekonomi melambat.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) turun 184,41 poin, atau 0,57%, menjadi 32.098,99, S&P 500 (.SPX) kehilangan 27,05 poin, atau 0,67%, menjadi 4.030,61 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 124,04 poin, atau 1,02%, menjadi 12.017,67.

Ketua The Fed Jerome Powell mengatakan pada hari Jumat lalu bahwa ekonomi AS akan membutuhkan kebijakan moneter yang ketat "untuk beberapa waktu" sebelum inflasi terkendali. Hal itu mungkin menghancurkan harapan The Fed mungkin berputar ke kenaikan suku bunga yang lebih tenang setelah data terbaru menunjukkan tekanan harga memuncak.

Indeks S&P 500 pulih dari posisi terendah sesi yang menempatkannya turun 1% pada level terendah dalam sebulan, tetapi indeks acuan masih mencatat penurunan persentase dua hari terbesar dalam 2-1/2 bulan.

"Penjualan hari Jumat sejujurnya berlebihan, saya tahu (Powell) mengatakan dia akan bermain keras dengan inflasi tetapi sejujurnya tidak jauh berbeda dari apa yang dia katakan selama beberapa minggu terakhir, dia sedikit lebih hawkish tapi maksud saya. , astaga, siapa yang terkejut dengan itu, sungguh?" kata Randy Frederick, wakil presiden perdagangan dan derivatif untuk Charles Schwab di Austin, Texas.

BACA JUGA:Wall Street Perkasa Ditopang Saham Teknologi

"Saya tidak melihat banyak kenaikan atau penurunan di sini dalam waktu dekat, saya melihat banyak volatilitas dan itu mungkin akan menjadi kasus setidaknya sampai kita melewati kenaikan suku bunga 21 September," imbuhnya.

Baca Juga: Telkom Terima Penghargaan ICAII 2022 Berkat Inovasi MyDigiLearn

Saham teknologi dan pertumbuhan megacap seperti Apple Inc (AAPL.O), turun 1,37%, dan Microsoft Corp (MSFT.O), turun 1,07% termasuk di antara hambatan terbesar pada indeks karena imbal hasil Treasury naik. Indeks volatilitas CBOE (.VIX), pengukur ketakutan Wall Street, mencapai level tertinggi tujuh minggu di 27,67 poin. Pedagang pasar uang memperkirakan peluang 72,5% dari kenaikan suku bunga 75 basis poin pada pertemuan Fed September, yang akan menjadi kenaikan ketiga berturut-turut sebesar itu. Mereka mengharapkan suku bunga dana Fed untuk mengakhiri tahun di sekitar 3,7%. Imbal hasil Treasury dua tahun, yang sangat sensitif terhadap ekspektasi suku bunga, sempat menyentuh tertinggi 15 tahun, sementara kurva imbal hasil yang diawasi ketat diukur dengan kesenjangan antara imbal hasil dua dan 10 tahun tetap terbalik. Pembalikan dianggap oleh banyak orang sebagai sinyal yang dapat diandalkan dari resesi yang menjulang. Data ekonomi minggu ini disorot oleh laporan nonfarm payrolls Agustus yang akan dirilis pada hari Jumat. Setiap tanda-tanda perlambatan di pasar tenaga kerja mungkin mengambil tekanan dari The Fed untuk melanjutkan kenaikan suku bunga yang terlalu besar. S&P 500 naik hampir 11% sejak pertengahan Juni hingga penutupan Jumat. Baru-baru ini menemukan dukungan tepat di atas rata-rata pergerakan 50 hari, meskipun tetap jauh di bawah rata-rata pergerakan 200 hari. Meskipun rebound, beberapa investor tetap khawatir menjelang bulan September karena pelemahan historis untuk saham selama sebulan dan antisipasi kenaikan dari The Fed. Saham energi (.SPNY), naik 1,54% adalah titik terang karena harga minyak mentah melonjak sekitar 4% karena kemungkinan pengurangan produksi OPEC+ dan konflik di Libya. Bristol Myers Squibb (BMY.N) turun 6,24% setelah kandidat obatnya untuk mencegah stroke iskemia gagal mencapai tujuan utama dalam uji coba tahap menengah. Volume di bursa AS adalah 9,36 miliar saham, dibandingkan dengan rata-rata 10,59 miliar untuk sesi penuh selama 20 hari perdagangan terakhir. Isu yang menurun melebihi jumlah yang meningkat di NYSE dengan rasio 2,19 banding 1; di Nasdaq, rasio 2,20 banding 1 mendukung penurunan. S&P 500 membukukan 2 tertinggi baru 52-minggu dan 22 terendah baru; Nasdaq Composite mencatat 28 tertinggi baru dan 199 terendah baru.