JAKARTA - Perusahaan tambang milik Group Bakrie PT Bumi Resources Minerals Tbk (BRMS) dengan anak usahanya, PT Citra Palu Minerals (CPM) berhasil mendapatkan pemboran yang positif dari proyek tambang emasnya di Blok Poboya (Blok 1), di Palu, Sulawesi.

Sehingga, hasil dari penemuan ini akan membuat kapasitas produksi tambang belimpah.

Perseoran juga menyebut total sumber daya mineralnya bertambah dari sebelumnya 17,8 juta ton menjadi 21,7 juta ton dengan rata-rata kadar emas 2,4 g/t.

BACA JUGA:Bakrie Temukan Harta Karun Baru, Cadangan Emas Jadi 14,2 Juta Ton

Kemudian, sumber daya mineral yang ada di Blok Poboya (Blok 1) tersebut juga berhasil ditingkatkan menjadi total cadangan mineral sebesar 14,2 juta ton bijih dengan kadar 2,4 g/t Au (sebelumnya CPM memiliki cadangan mineral sebesar 8,5 juta ton bijih).

Perseoran pun berharap jika hal ini dapat menambah nilai bagi para pemegang saham.

Dirangkum Okezone dari Harian Neraca, Selasa (30/8/2022), berikut fakta-fakta grup Bakrie temukan cadangan emas jadi 14,2 juta ton:

1. Tanggapan Dirut BRMS

Direktur Utama BRMS, Agus Projosasmito mengatakan penambahan jumlah sumber daya mineral dan cadangan mineral tersebut akan memperpanjang usia produksi dari proyek tambang emas perseroan di Palu.

“Pekerjaan konstruksi pabrik emas kami yang kedua di Palu berjalan cukup baik. Kami berharap pabrik tersebut dapat segera beroperasi di kuartal IV-2022 demi meningkatkan produksi emas BRMS,” ujarnya.

2. Target Perseroan

Perseroan mengungkapkan kalau tahun ini hingga 2024, menargetkan produksi emas akan mencapai 19.000, 26.000, dan 59.000 oz, didukung adanya tambahan kapasitas dari pabrik emas kedua di Palu.

Agus menyebut selain tambahan cadangan di Blok Poboya, pekerjaan konstruksi pabrik emas BRMS yang kedua di Palu, dengan kapasitas 4.000 ton bijih per hari, juga berjalan cukup baik.

“Kami berharap pabrik tersebut dapat segera beroperasi di Kuartal keempat 2022 demi meningkatkan produksi emas BRMS,” ucapnya.

Baca Juga: Telkom Terima Penghargaan ICAII 2022 Berkat Inovasi MyDigiLearn

3. Emiten Dibalik BRMS

Adapun bisnis BMRS ini didukung oleh sejumlah anak perusahaan seperti Bumi Resources Japan Company Limited, PT International Minerals Company LLC, Calipso Investment Pte. Ltd., PT Citra Palu Minerals, PT Multi Capital, Sahara Resources Pte, Ltd. dan Lemington Investment Pte. ltd. Mayoritas saham BRMS saat ini dimiliki oleh PT Bumi Resources Tbk dengan total tingkat kepemilikan sebesar 35,73%.

Pada bisnis utama PT Panorama Timur Abadi adalah perdagangan dan pemasokan pelumas untuk industri pertambangan. Kemudian, pada pertengahan 2009, PT Panorama Timur Abadi diambil alih oleh Bumi Resources Tbk (BUMI) dan berganti nama menjadi PT Bumi Resources Minerals.

4. Kinerja BRMS

Di kuartal pertama 2022, BRM mencatatkan laba bersih senilai USD1,9 juta atau tumbuh 14% dibandingkan periode yang sama tahun lalu USD1,68 juta.

Lonjakan laba ini dikontribusi dari peningkatan produksi emas dan pendapatan perusahaan.

Serta pendapatan perusahaan juga melonjak 118% menjadi USD2,9 juta, dari sebelumnya USD1,36 juta.

Sedangkan anak usaha BRMS yakni PT Citra Palu Minerals mengukir rekor volume produksi emas dari sebelumnya 24 kilogram (kg) di kuartal I-2020 menjadi 41 kg di kuartal I-2022 atau naik 71%.