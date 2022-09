JAKARTA - PT Pertamina (Persero) memastikan stok BBM subsidi jenis Pertalite dan Bio Solar untuk Provinsi Aceh hingga saat ini masih aman dan mencukupi untuk melayani kebutuhan masyarakat.

“Sejauh ini stok masih cukup aman, bisa meng-cover hingga 5-6 hari ke depan,” kata Section Head Communication & Relations Pertamina Sumbagut Agustiawan dalam keterangan tertulis, Kamis (1/9/2022).

Hal ini disampaikan terkait kosongnya stok BBM subsidi jenis Pertalite dan Biosolar di sejumlah SPBU di wilayah Kabupaten Aceh Barat, Nagan Raya, dan daerah lainnya di Aceh.

BACA JUGA:3 Cara Pencairan BLT BBM Rp600.000, Sudah Dapat?

Agustiawan menjelaskan terkait adanya sejumlah SPBU di Aceh Barat dan Nagan Raya yang mengalami kekosongan BBM, hal tersebut kemungkinan terjadi karena adanya keterlambatan dalam pendistribusian

Menurutnya, PT Pertamina tetap menyalurkan BBM subsidi seperti biasa, dan pihaknya memastikan ada pengurangan sama sekali.

Baca Juga: Beli Produk Asuransi Bikin Rugi? Apakah Benar?!

Berkaitan dengan wacana kenaikan harga BBM subsidi oleh Pemerintah, kata Agustiawan, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut berkomitmen untuk tetap menjamin ketersediaan stok BBM Subsidi bagi masyarakat, dan menjamin kelancaran distribusi BBM Subsidi hingga ke lembaga penyalur terakhir.

Sebagai badan usaha penerima penugasan dari Pemerintah, Pertamina akan terus berkoordinasi dengan Pemerintah agar penyaluran BBM subsidi bisa tepat sasaran dan sesuai dengan kuota yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah.

“Kami berharap masyarakat tidak perlu panik dalam menghadapi wacana kenaikan BBM subsidi ini, dan mari sama-sama kita menunggu keputusan dari Pemerintah,” kata Agustiawan.

Untuk masyarakat kalangan mampu dan kalangan industri, pihaknya mengimbau menggunakan BBM non subsidi agar kuota BBM bersubsidi bisa dinikmati oleh masyarakat yang lebih berhak.

Diketahui, harga Pertalite dan Solar tak naik hari ini.

Adapun harga Pertamax Turbo, Dexlite dan Pertamina Dex turun beragam di masing-masing wilayah atau provinsi berkisar Rp700-Rp2.000 per liter. Seperti pada wilayah DKI Jakarta, harga Pertamax Turbo turun dari Rp17.900 per liter menjadi Rp15.900 per liter.

Lalu pada harga Dexlite dengan Cetane Number (CN) 51 turun dari Rp17.800 per liter menjadi Rp17.100 per liter, serta Pertamina Dex (CN 53) turun dari Rp18.900 per liter menjadi Rp17.400 per liter.