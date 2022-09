JAKARTA - Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan mitranya atau dikenal ebagai OPEC+ mengumumkan akan memangkas produksi minyak mentah pada Oktober 2022. Pemangkasan ini dilakukan guna mendongkrak harga minyak yang merosot akibat kekhawatiran resesi.

Aliansi perminyakan tersebut memutuskan untuk memangkas produksi sebesar 100.000 barel per hari (bph) pada Oktober dari tingkat produksi pada September. Demikian menurut pernyataan OPEC yang dirilis setelah Pertemuan Tingkat Menteri OPEC dan non-OPEC ke-32.

Langkah tersebut berarti OPEC+ akan mencabut peningkatan output sebesar 100.000 bph pada September dan kembali ke tingkat produksi pada Agustus.

Ini juga merupakan pemangkasan output pertama aliansi tersebut dalam lebih dari setahun, sejak pada Agustus 2021 mulai secara bertahap mencabut kebijakan pemangkasan besar-besaran yang dilakukan pada puncak pandemi Covid-19.

Bulan lalu, pemimpin de facto OPEC Arab Saudi mengisyaratkan bahwa OPEC+ kemungkinan akan memangkas produksi untuk menyeimbangkan pasar.

Para partisipan dalam pertemuan tingkat menteri bulanan OPEC+ juga meminta pemimpin pertemuan tersebut untuk mempertimbangkan penyelenggaraan pertemuan tingkat menteri kelompok itu "kapan saja guna membahas perkembangan pasar, jika diperlukan," papar pernyataan tersebut.

Keputusan yang diambil kelompok produsen minyak itu pada Senin disampaikan di saat harga minyak anjlok dalam beberapa pekan terakhir akibat kekhawatiran terkait perlambatan ekonomi dan kontraksi permintaan. Baik minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) maupun Brent telah turun dari puncaknya yang mencapai lebih dari 120 dolar AS (1 dolar AS = Rp14.900) per barel pada Juni menjadi sekitar 90 dolar AS per barel.

