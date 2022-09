JAKARTA - Bank Syariah Indonesia (BSI) membuka lowongan kerja melalui Officer Development Program (ODP). Bagi yang sedang mencari kesempatan kerja, simak penjelasan berikut ini.

Mengutip laman Instagram @banksyariahindonesia pada Kamis (22/9/2022), posisi yang dibutuhkan diantaranya ODP General, ODP Wholesale Banking, dan ODP digital & IT. Lowongan kerja ini dibuka untuk lulusan S1 dan S2.

ODP General

ODP General adalah spesialisasi ODP untuk jenjang karier bisnis retail dan jaringan, dimana kandidat terpilih akan mendapatkan pendidikan terkait perbankan Syariah yang meliputi hard skill & soft skill serta fokus pada pengetahuan bisnis retail untuk kemudian akan ditempatkan pada unit kerja retail di seluruh Indonesia.

ODP Wholesale Banking

ODP Wholesale Banking adalah spesialisasi ODP untuk jenjang karier bisnis wholesale, dimana kandidat terpilih akan mendapatkan pendidikan terkait perbankan syariah yang meliputi hard skill & soft skill serta fokus pada pengetahuan bisnis wholesale, untuk kemudian akan ditempatkan pada unit kerja bisnis wholesale di seluruh Indonesia.

ODP Digital & IT

ODP Digital & IT adalah spesialisasi ODP untuk jenjang karier spesialis Digital & IT perekrutan pegawai pada level officer yang akan dibekali pengetahuan perbankan Syariah yang meliputi hard skill & soft skill serta fokus pada pengetahuan bidang Digital & IT untuk kemudian akan ditempatkan pada unit kerja bidang Digital & IT BSI.

Adapun kualifikasi umum pada program ODP di antaranya:

Pendidikan minimal Strata-1 (S1).

Belum Menikah.

Pria/Wanita usia:

-Fresh Graduate Strata-1 (S1) maksimal 24 tahun.

-Strata-2 (S2)/Berpengalaman maksimal 26 tahun.

Aktif Berorganisasi/Kewirausahaan/Prestasi Akademik & Non Akademik.

IPK (Skala 4)

Dalam Negeri:

-S1 minimal 3.00.

-S2 minimal 3.25.

Luar Negeri:

-Lulusan S1, Equivalensi IPK 3.00.

-Lulusan S2, Equivalensi IPK 3.25.

Tidak pernah terlibat kasus hukum.

Tidak memiliki hubungan keluarga inti (orang tua dan saudara kandung) yang bekerja di BSI.

Memiliki kemampuan Komunikasi dan Analisa yang baik.

Dapat bekerja secara team/individu, cepat beradaptasi dan memiliki motivasi yang tinggi dalam berkarir di bidang Perbankan Syariah. Bersedia ditempatkan di Seluruh Indonesia. Sementara, ada kualifikasi khusus untuk posisi General & Wholesale Banking, yaitu seluruh bidang studi diperbolehkan mendaftar, kecuali: bidang studi Kebidanan, Keperawatan, Tata Boga, Pariwisata, Ilmu atau Sains Keolahragaan, Pendidikan dan Keguruan, Filsafat, Seni dan Sastra. Sedangkan pada posisi Digital & IT, diutamakan untuk bidang studi Teknik Informatika, Sistem Informatika, Ilmu Komputer, Teknik Elektro, Manajemen Informatika, Matematika, Fisika, dan Statistika.