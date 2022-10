JAKARTA - MNC Group melalui anak perusahaan PT Infokom Elekrindo melakukan memorandum of understanding (MoU) dengan Intel Corporation dalam mewujudkan Smart Infrastructure Digital Transformation.

Penandatanganan perjanjian tersebut dilakukan Executive Chairman of MNC Group Hary Tanoesoedibjo dan Corporate Vice President Sale and Marketing Group Asia Pasific Japan of Intel Corporation Steve Long di MNC Conference Hall, Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Hary Tanoesoedibjo menjelaskan, kerjasama dengan Intel Corporation merupakan langkah untuk membangun dan mengembangkan Riset dan Development di wilayah Kawasan Ekonomi Khusus Lido.

"Untuk terlibat atau membangun riset and development di Lido, karena Lido fasilitas KEK dengan benefit yang banyak sekali jadi bisa dimanfaatkan sesuatu di sana," katanya di Jakarta, Selasa (4/10/2022).

Sementara itu, Corporate Vice President Sale and Marketing Group Asia Pasific Japan of Intel Corporation Steve Long mengatakan pihaknya sangat antusias dengan adanya kerja sama ini.

"Kami pikir ini adalah kesempatan besar untuk membawa perubahan tekknologi, yang diciptakan Intel dan melalui kemitraan yang diperluas ke Indonesia," katanya.

Untuk diketahui, dalam kerjasama antara PT Infokom Elektrindo dan Intel Corporation dalam hal Smart Infrastructure Digital Transformation terdapat 3 point utama, yakni : 1. Explore pengembangan ICT utk sektor IOT, perbankan, agrikultur dll dgn Infokom sebagai Key teknologi enabler. 2. Lido SEZ sebagai lokasi ICT dan Smart infrastruktur use case yang menjadi referensi nasional. 3. Potensi pengembangan R&D Facility intel di technopark Lido SEZ untuk mendukung use case Smart infrastructure.