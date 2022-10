JAKARTA – Cara top up DANA via ATM dan Mobile BNI. Aplikasi DANA menjadi salah satu dompet digital pilihan yang banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia dalam melakukan pembayaran. Dirilis secara resmi sejak November 2018, aplikasi ini dikembangkan oleh PT Espay Debit Indonesia Koe.

Namun sebelum menggunakannya, pengguna perlu memeriksa saldo dan melakukan top up DANA terlebih dahulu agar bisa membayar tagihan maupun perihal lain.

Okezone telah merangkum dua cara top up saldo DANA via ATM dan Mobile BNI, perhatikan langkah-langkahnya di bawah ini:

1. Cara Top Up DANA via ATM BNI

Sebagai informasi, bagi pengguna DANA yang belum upgrade akun premium jumlah maksimum top up saldo DANA lewat BNI adalah Rp 2 juta. Sedangkan untuk akun premium, jumlah maksimum top up DANA lewat BNI menjadi Rp 10 juta.

Sementara, nominal top up DANA via BNI minimumnya yaitu sebesar Rp 10.000. Setiap cara top up DANA via BNI pastikan pengguna sudah mengetahui Nomor Virtual Account (VA).

Caranya, buka aplikasi DANA dan pilih menu Isi Saldo. Setelah itu, pilih logo BNI di bagian sub menu Transfer Bank. Kode nomor VA BNI dengan (8810) + nomor handphone terdaftar dengan contoh berikut: 8810 0813526XXX.

Berikut cara top up DANA lewat ATM BNI:

- Masukkan kartu ATM BNI

- Masukkan PIN ATM BNI

- Pilih menu “Lainnya”

- Pilih “Transfer”

- Dari Rekening Tabungan

- Pilih Virtual Account Billing

- Masukkan nomor virtual account (kode top up DANA dari BNI)

- Isi nominal top up DANA

- Selesaikan transaksi

- Cek saldo pada aplikasi DANA

2. Cara Top Up DANA via Mobile BNI Cara transfer dari m-banking ke DANA ini sedikit berbeda dengan cara top up DANA melalui ATM BNI. Pengguna tidak perlu menyiapkan kode top up DANA dari BNI atau kode VA karena sudah ada menu e-wallet pada aplikasi Mobile BNI. Simak langkahnya: - Buka aplikasi BNI Mobile Banking dan login - Pilih menu “E-Wallet” - Pilih menu “DANA” - Klik “Input Baru” - Masukkan nomor handphone terdaftar yang akan diisi saldo - Pilih nominal top up DANA - Klik “Selanjutnya” - Masukkan password BNI mobile - Klik “Selanjutnya” - Cek saldo pada aplikasi DANA Nah, itulah dua cara top up DANA via ATM dan Mobile BNI yang telah dirangkum oleh Okezone. Semoga bermanfaat.