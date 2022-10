JAKARTA - Harga BBM terbaru yang dijual Pertamina, Shell, BP hingga Vivo hari ini. Harga BBM di masing-masing SPBU tersebut mengalami penurunan sejak 1 Oktober 2022.

Seperti halnya harga Pertamax di wilayah DKI Jakarta turun dari Rp14.500 per liter menjadi Rp13.900 per liter. Harga pertamax turbo juga turun menjadi Rp14.950 per liter dari sebelumnya Rp15.900 per liter.

Namun, Pertamina juga menaikkan harga dua jenis solar nonsubsidi, yakni Dexlite dan Pertamina Dex.

Corporate Secretary Pertamina Brahmantya Satyamurti Poerwadi mengatakan, Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) Umum dalam rangka mengimplementasikan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM No. 62 K/12/MEM/2020.

"Formula Harga Dasar Dalam Perhitungan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Umum Jenis Bensin dan Minyak Solar yang Disalurkan Melalui Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum," katanya dikutip Sabtu (1/10/2022).

Tak hanya BBM Pertamina, Shell hingga BP AKR juga menurunkan harga BBM yang berlaku sejak 1 Oktober 2022.

Berikut adalah daftar harga BBM terbaru Pertamina, Shell hingga BP AKR yang berlaku sejak 1 Oktober 2022.

BBM Pertamina Solar Rp6.800/liter Pertalite Rp10.000/liter Pertamax Rp13.900 per liter Pertamax Turbo Rp14.950/liter Dexlite Rp17.800/liter Pertamina Dex Rp18.100/liter BBM Shell Shell Super Rp14.150-Rp14.460/liter Shell V-Power Rp14.840-15.160/liter Shell V-Power Diesel CN 51 Rp18.450/liter Shell V-Power Nitro+ Rp15.230/liter

BBM BP-AKR BBM BP 90 Rp14.050/liter BBM BP 92 Rp14.150/liter BBM BP 95 Rp14.840/liter BBM BP Diesel Rp17.990/liter BBM Vivo Revvo 89 Rp11.600/liter Revvo 92 Rp14.140/liter Revvo 95 Rp14.830/liter