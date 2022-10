JAKARTA – Harga asli Pertalite ternyata bukan Rp10.000 melainkan Rp12.000 hingga Rp14.000 per liter. Harga BBM Pertalite kini dijual sebesar Rp10.000 per liter dari sebelumnya Rp7.650 per liter.

VP Sales Support PT Pertamina Patra Niaga Zibali Hisbul Masih mengatakan, harga keekonomian Pertalite saat ini di kisaran Rp12.000 hingga Rp14.000/liter. Dia menuturkan, ada juga pemain lain yang menjual BBM RON 90 atau setara Pertalite di harga sekitar Rp14.000/liter.

"Kurang lebih kisarannya sekarang harga keekonomian Pertalite di antara sekitar Rp12.000-14.000/liter," tuturnya dikutip Jumat (14/10/2022).

Menurutnya, untuk melihat harga keekonomian BBM jenis Pertalite bisa membandingkannya dengan pemain lain alias kompetitor.

"Kalau kita mau lihat, mungkin kita dengan mudah komparasi dengan tetangga sebelah yang RON 89 sekarang itu tetangga sebelah kita menjual Rp11.600/liter," katanya.

Sebagai informasi, SPBU VIVO menjual BBM RON 89 dengan nama Revvo 89 di harga Rp11.600/liter. Kemudian, SPBU yang menjual BBM RON 90 selain Pertamina yakni BP dengan nama BP 90 seharga Rp14.050/liter. Harga keekonomian Pertalite juga sempat disinggung beberapa pejabat negara. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa harga murni Pertalite jika tidak disubsidi pemerintah mencapai Rp17.100 per liter. Menurut Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif harga keekonomian Pertalite adalah Rp17.200 per liter, sementara untuk Solar Subsidi mencapai Rp17.600 per liter. "Keekonomian harga Pertalite Rp17.200 (per liter), kalau Solar CN 48 Rp17.600 (per liter), Pertamax Rp19.900 (per liter)," kata Menteri Arifin di Kantor Kementerian ESDM.