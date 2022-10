JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menemui sosok-sosok wanita hebat dari World Bank dalam kunjungannya ke Washington DC Amerika Serikat.

"Bertemu dengan dua perempuan hebat dari The World Bank yaitu Vice President East and Asia Pacific Manuela V Ferro dan Vice President for Human Development Mamta Murthi," ujar Sri dalam akun Instagramnya, dikutip Senin (17/10/2022).

Dia merasa senang dapat berbincang santai bersama, namun tetap berisikan berbagai informasi yang menambah insight terhadap perkembangan makro ekonomi dan prospeknya ke depan secara global.

"Saya pun turut menyampaikan kinerja perekonomian tanah air yang terus berlanjut dan menguat. Kesempatan ini juga saya gunakan untuk mencari informasi program dari World Bank untuk mengatasi masalah perubahan iklim dan kemajuan mencapai Sustainable Development Goals 2030," ungkap Sri.

Dia mengatakan, hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia untuk mengatasi perubahan iklim dan mencapai ekonomi hijau.

"Saya sangat mengapresiasi perkembangan Country Climate and Development Report (CCDR). Di samping itu saya juga mendorong World Bank untuk mendukung reformasi struktural terkait transisi menuju ekonomi rendah karbon di Indonesia, terutama dalam beberapa isu utama terkait climate budget tagging, harga karbon, dan energy transition mechanism," pungkas Sri.