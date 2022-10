JAKARTA – MNC Life memberi edukasi masyarakat tentang pentingnya asuransi jiwa. MNC Life juga berkomitmen untuk memberikan proteksi kesehatan bagi masyarakat Indonesia.

Head of Marketing Communication PT MNC Life Assurance Septika Helena mengatakan, menyambut hari asuransi, MNC Life melalui program MNC Sehat hadir untuk memberikan layanan kesehatan tambahan untuk para nasabah yang sudah bergabung dalam employee benefit di MNC Life.

MNC Life menjalin kerja sama dengan platform digital layanan kesehatan demi memberikan proteksi kesehatan dan mengedukasi masyarakat tentang betapa pentingnya asuransi jiwa. MNC Life juga menggelar program mendapatkan free medical check up di berbagai kesempatan.

"Hari ini MNC Life hadir untuk memberikan salah satu layanan tambahan bagi para nasabah. Salah satunya adalah memang untuk menjaga kesehatan para nasabah kita melakukan pre medical check up pada hari ini," kata Head of Marketing Communication PT MNC Life Assurance, Septika Helena di MNC Financial Center, Jakarta, Senin (17/10/2022).

Septika menuturkan, nasabah sendiri sekarang sudah bisa melakukan berbagai hal pengecekan di dalam aplikasi terbaru mereka yaitu di motion life.

Akan ada beberapa keuntungan yang akan didapat, salah satunya yakni pengguna secara otomatis dapat mengecek kesehatan melalui aplikasi digital dari MNC Life yakni motion life. "Sehingga para nasabah dari employee benefit bisa melihat berbagai keuntungan, juga berbagai asuransinya sudah sampai mana melalui dari aplikasi digital motion life," tutur dia.