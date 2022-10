JAKARTA – Tepat pada hari ini, lima tahun silam, pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno hadir di Balaikota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka bersilaturahmi dengan para pejabat teras Pemprov DKI Jakarta sembari menegaskan janji kampanye mereka.

Salah satunya adalah program One Kecamatan One Center Enterpreneurship (OK OCE) yang bertujuan membuka lapangan kerja seluas-luasnya bagi warga Jakarta lewat kewirausahaan. Program yang kemudian berubah nama menjadi Jakpreneur itu menjadi fokus utama dalam pemerintahan Anies-Sandi.

Berdasarkan data OK OCE September 2022, kolaborasi Gerakan Sosial OK OCE melibatkan 686.807 orang dan mencetak 480.765 wirausaha yang menyerap sebanyak 1.469.937 tenaga kerja.

Bahkan, OK OCE diatur dalam Perda DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta 2017-2022. Ketua Umum Gerakan Sosial OK OCE Iim Rusyamsi mengatakan, OK OCE yang diinisiasi Sandiaga Uno merupakan gerakan sosial penciptaan lapangan kerja berbasis wirausaha.

"Pengembangan OK OCE di Jakarta diatur dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemprov DKI Jakarta dengan Perkumpulan Gerakan OK OCE Nomor 38 tahun 2018 tentang Pengembangan Kewirausahaan Terpadu," ungkap Iim Rusyamsi.

"PKS juga dilakukan dengan pemerintah daerah lainnya untuk kolaborasi dan melakukan pendampingan kewirausahaan," tambahnya.

Gerakan sosial ini pun merambah di seluruh Indonesia, tersebar mulai dari Aceh hingga Papua bersama para komunitas penggerak dan pemerintah daerah. Tercatat, ada sebanyak 177 Komunitas, 51 lembaga pendidikan seperti kampus, sekolah dan pesantren, serta 34 perusahaan swasta telah berkolaborasi dengan OK OCE saat ini. OK OCE pun hadir dengan beragam nama di Nusantara, di antaranya OK OCE Forever, OK OCE DC, OK OCE Qalam, OK OCE Ina MAKMUR, OK OCE SKIES dan lainnya. Selain itu, beberapa menggunakan nama organisasi masing-masing seperti: HRAcademy, LBM WI, Komunitas UMKM Naik Kelas, Seeker Revolution, HIPMI, TDA dan lain-lain. "Hasilnya, berdasarkan data OK OCE September 2022, kolaborasi Gerakan Sosial OK OCE melibatkan 686.807 orang dan mencetak 480.765 wirausaha yang menyerap sebanyak 1.469.937 tenaga kerja," paparnya.