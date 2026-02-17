Advertisement
Koperasi Desa Merah Putih Jadi Solusi Lapangan Kerja Bagi Gen Z

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 17 Februari 2026 |15:03 WIB
Koperasi Desa Merah Putih Jadi Solusi Lapangan Kerja Bagi Gen Z
Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono Soal Manfaat Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. (Foto: Okezone.com/Kemenkop)
JAKARTA – Pemerintah akan mengelola dan mengoptimalkan seluruh potensi ekonomi daerah, khususnya di desa dan kelurahan, melalui wadah Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih. Melalui pengelolaan yang profesional dan terorganisir, potensi tersebut diharapkan mampu menghasilkan nilai ekonomi yang dapat langsung dirasakan masyarakat.

"Saatnya seluruh pelaku usaha lokal memproduksi sendiri berbagai kebutuhan masyarakat. Hasil produksinya akan diprioritaskan untuk dijual di gerai-gerai ritel Kopdes Merah Putih," kata Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono, Selasa (17/2/2026).

Menurut Menkop, Banten merupakan provinsi dengan potensi ekonomi yang sangat besar dan strategis. Beberapa sektor unggulan yang dapat menjadi penggerak koperasi antara lain industri dan manufaktur, perdagangan dan jasa, perikanan dan kelautan, serta potensi pariwisata.

Selain itu, kedekatan dengan Provinsi Jakarta juga menjadikan Banten sebagai simpul distribusi nasional. Jika seluruh potensi ini dikonsolidasikan dalam ekosistem koperasi yang modern dan terdigitalisasi, maka koperasi di Banten akan naik kelas.

"Di sinilah pentingnya peran Dekopinwil sebagai penggerak, pengarah, dan penghubung antarkoperasi," kata Menkop.

Oleh karena itu, Kemenkop terus mendorong penguatan kelembagaan koperasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta modernisasi tata kelola koperasi agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan perkembangan zaman.

Bahkan, Menkop juga mendorong agar koperasi-koperasi di Banten aktif dalam penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, sehingga desa-desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi dengan pasar regional dan nasional.

Lebih dari itu, Menkop juga menegaskan bahwa eksistensi Kopdes Merah Putih ke depan dapat menjadi alternatif penciptaan banyak lapangan kerja, khususnya bagi kalangan Gen Z.

Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Banten Andra Soni yang diwakili Asisten Daerah II Pemprov Banten Budi Santoso menyebutkan bahwa koperasi layak dibangun dan dikembangkan karena memiliki banyak peran sosial bagi masyarakat.

 

