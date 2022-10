Yuk, kembangkan usaha dan wujudkan mimpi kamu sebagai pengusaha muda sukses dengan mendaftarkan diri di Wirausaha Muda Mandiri (WMM) 2022! Pendaftaran masih dibuka hingga 30 Oktober 2022, dan seluruh biaya selama proses menjadi finalis WMM 2022 ditanggung sepenuhnya oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk lho.

Kamu juga berkesempatan meraih hadiah modal usaha senilai total miliaran rupiah dan bergabung bersama lebih dari 50 ribu wirausahawan muda yang telah merasakan manfaat dari ajang tahunan WMM.

Dedi Cahyadi, alumni WMM 2019 yang juga pemilik brand Sedaya Agritekno & Fisherynesia, mengatakan bahwa kompetisi WMM sangat membantu perkembangan usahanya. Sebab, ada banyak program yang diberikan oleh Bank Mandiri, seperti pelatihan, pendampingan, bahkan diikutsertakan dalam pameran produk dalam dan luar negeri yang sangat bermanfaat untuk tumbuh kembang usahanya.

"WMM adalah kompetisi wirausaha di Indonesia dengan paket komplit dan ekosistem serta reward terbaik. Menjadi pemenang di bidang Teknologi & Best of The Best di WMM 2019, membuat saya dan tim dapat melakukan ekspansi ke lini bisnis lainnya di bidang agritech dan rintisan seafood trading dengan brand Sedaya Agritekno & Fisherynesia. Terimakasih Bank Mandiri dan WMM dan selamat berjuang bagi wirausahawan muda di Indonesia," ungkapnya.

Wirausaha Muda Mandiri terbukti telah ikut mendorong lahirnya bibit-bibit unggul wirausaha muda kreatif, inovatif, dan berkontribusi bagi kemajuan perekonomian Indonesia. WMM 2022 yang mengusung tema Bring Back Euphoria! Proud to be Entrepreneur! hadir dengan kemasan yang lebih light, dan terbagi dalam 2 kategori utama, yaitu Business Existing, yakni Boga, Kreatif, Teknologi, dan Sosial, dan Side competition yang terdiri dari Santripreneur dan Business Plan.

Dalam WMM kali ini kamu juga tidak perlu mengikuti video challenge, apabila kamu sudah percaya diri dengan PDF Company Profile usaha kamu. Bila kamu kurang percaya diri dengan omzet dan usia usaha, tidak perlu khawatir. Juri WMM juga punya toleransi, kok. Apalagi kalau usaha yang kamu jalankan tersebut memiliki potensi yang baik. Pasti akan dipertimbangkan para juri.

Wirausaha Muda Mandiri untuk mendorong lahirnya bibit-bibit unggul wirausaha muda kreatif, inovatif, dan berkontribusi bagi kemajuan perekonomian Indonesia. (Foto: IG @wrausahamandiri).





Mekanisme Pendaftaran

Seleksi kompetisi WMM bagi pengusaha muda akan dilakukan di masing-masing wilayah dengan tahapan awal registrasi mulai 27 September - 30 Oktober 2022. Untuk melakukan registrasi, kamu bisa mengakses langsung melalui website www.wmm.id dengan detil sebagai berikut.

1. Registrasi awal

Hasil kurasi dari registrasi awal akan berlanjut melalui tahapan seleksi administrasi, asesmen, validasi dan penjurian di masing-masing wilayah. Tahapan ini akan dimulai 2 minggu setelah pendaftaran ditutup pada 30 Oktober 2022.

2. Penentuan 240 + 4

Hasil kurasi dari registrasi awal yang ditentukan, akan berlanjut ke tahapan berikutnya.

3. Penentuan Top 100

Perwakilan dari 96 peserta yang telah diseleksi + 4 peserta terbaik yang merupakan pemenang video dengan likes dan comment terbanyak.

4. Online Capital League

Berisi challenge yang akan menyeleksi dalam 2 tahap, yakni Top 40 dan Top 16.

5. Onsite Capital League

Top 16 yang akan melakukan challenge besar secara kelompok, juga penilaian melalui booth individu. TOP 4 dengan penilaian terbanyak berlanjut ke sesi final Meet The Boss.

6. Final Meet The Boss

TOP 4 yang akan melakukan pitching di hadapan juri final, dan sekaligus penentuan pemenang dengan jumlah modal terbanyak.

Jadi, tunggu apalagi? Segera daftarkan dirimu dan raih juga kesempatan bergabung dalam komunitas Alumni WMM untuk menikmati kemudahan mengakses produk, serta berbagai layanan keuangan Bank Mandiri yang akan membantu pengembangan usaha kamu. Buruan klik di sini untuk informasi lebih lanjut.

(Wul)