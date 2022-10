JAKARTA - 3 alasan pentingnya diversifikasi saham ala MotionTrade besutan MNC Sekuritas. Istilah Don’t put your eggs in one basket merupakan istilah yang seringkali dikaitkan dengan diversifikasi dalam berinvestasi.

Diversifikasi investasi merupakan cara untuk mengurangi risiko investasi dengan tidak fokus ke satu instrumen saja. Ketika investor ingin menyusun portofolio saham, alangkah lebih baik jika memilih lebih dari satu sektor industri.

Contohnya, jika investor sudah memiliki saham dari sektor keuangan, maka sisihkan dana untuk membeli saham dari sektor yang berbeda seperti sektor non siklikal.

Untuk mengetahui manfaat dari diversifikasi saham, MotionTrade telah merangkum 3 tujuan melakukan diversifikasi saham, antara lain:

1. Meminimalisir Risiko

Tujuan utama melakukan diversifikasi saham adalah meminimalisir risiko saat berinvestasi saham. Bayangkan apabila Anda hanya memiliki satu sektor saham saja. Ketika sektor tersebut sedang terkena dampak yang mengakibatkan harga saham anjlok, maka akan berimbas pada nilai investasi saham yang Anda miliki. Melalui diversifikasi saham, maka sektor lain dapat mengimbangi kerugian tersebut.

2. Imbal Hasil yang Beragam

Investasi saham identik dengan pergerakan harga yang fluktuatif. Adanya diversifikasi saham membuat Anda memiliki beragam imbal hasil karena memiliki portofolio di berbagai sektor. Anda pun dapat memilih sektor yang berpotensi bullish sehingga memperoleh return tinggi.

3. Menambah Wawasan Mengenai Perkembangan Saham Anda mungkin memiliki preferensi sendiri terhadap pemilihan suatu sektor saham. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi di sektor tertentu, pahami dan baca informasi terbaru mengenai sektor yang ingin dipilih, dengan demikian secara tidak langsung wawasan Anda menjadi semakin luas.