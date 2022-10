JAKARTA - Harga cabai di Pasar DKI Jakarta terpantau mengalami penurunan.

Adapun jenis cabai yang turunnya paling banyak adalah cabai rawit hijau.

Mengutip Indo Pangan Jakarta hari ini, Senin (31/10/2022), di Pasar Rawamangun turun Rp20.000 menjadi Rp40.000 per kilogram, sama halnya di Pasar Mayestik juga turun Rp20.000 menjadi Rp50.000 per kg.

Selain dua pasar tersebut, di Pasar Pal Merah juga mengalami penurunan sebesar Rp10.000 menjadi Rp30.000 per kg. Di Pasar Lenteng Agung turun Rp7.000 menjadi Rp33.000 per kg.

Adapun di Pasar Johar Baru turun Rp5.000 menjadi Rp25.000 per kg. Sama, di Pasar Petojo Ilir turun Rp5.000 menjadi Rp35.000 per kg, kemudian di Pasar Tanah Abang Blok A-G juga turun Rp5.000 menjadi Rp30.000 per kg.

Harga cabai lainnya yang mengalami penurunan adalah jenis rawit merah. Komoditas ini harganya turun dikisaran Rp5.000-Rp15.000 per kg.

Seperti di Pasar Cipete turun Rp5.000 menjadi Rp45.000 per kg.

Di Pasar Tebet Barat turun Rp5.000 menjadi Rp50.000 per kg, di Pasar Lenteng Agung turun Rp10.000 menjadi Rp40.000 per kg, kemudian di Pasar Pesanggrahan turun Rp15.000 menjadi Rp40.000 per kg, serta di Pasar Pondok Labu juga turun Rp15.000 menjadi Rp30.000 per kg.

Beralih ke jenis cabai merah keriting, harganya turun di kisaran Rp 5.00017.000 per kg. Adapun rinciannya, Pasar Mayestik turun Rp5.000 menjadi Rp60.000 per kg, Pasar Jatinegara turun Rp5.000 menjadi Rp45.000 per kg, Pasar Rumput turun Rp5.000 menjadi Rp50.000 per kg.

Kemudian di pasar lainnya seperti Pasar Petojo Ilir turun Rp10.000 menjadi Rp40.000 per kg, Pasar Johar Baru turun Rp15.000 menjadi Rp35.000 per kg, lalu di Pasar Pesanggrahan turun Rp15.000 menjadi Rp43.000 per kg.