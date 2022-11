BALI - Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan Indonesia adalah salah satu negara terbaik saat ini. Untuk itu, dia mengingatkan para pemuda untuk melihat seperti apa Indonesia sekarang ini.

"Supaya kita tuh jangan merasa kita minta-minta ke orang lain, Indonesia is one of the best countries today," ujar Luhut dalam 4th Indonesia Fintech Summit 2022 secara virtual di Bali, Kamis(10/11/2022).

Luhut menyebut Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan potensial yang juga tak kalah besar. Indonesia juga merupakan sumber nikel terbesar di dunia, jadi menurut Luhut, Indonesia bisa 'bermain' apa saja.

"Kita juga second largest tin reserves dan seventh biggest copper reserves in the world. Ingat, copper di tahun 2030 harganya bisa 8 kali naik dari sekarang karena dibutuhkan untuk clean energy," tegas Luhut.

Tak hanya itu, Indonesia juga memiliki 437,4 gigawatt potensi energi terbarukan.

"Saya jelaskan, salah satu negara yang punya potential renewable energy segini besarnya adalah Indonesia, dengan 17.500 lebih pulau, dan kita suka lupa sering membuat policy Indonesia as a continent. No, Indonesia itu archipelagic country, jadi apa yang terjadi di Jawa, not necessarily happened in Kalimantan. Kenapa? Karena ring of fire, jadi Sumatera, Jawa itu beda, itu geothermal, berbeda, you don't see any geothermal in Kalimantan," tambahnya.

Untuk itu, dia menegaskan bahwa tidak bisa menerapkan satu kebijakan untuk seluruh wilayah Indonesia dengan kondisi pulau dan daerah yang berbeda. Hal ini, sebut Luhut, yang seharusnya dipahami. "Banyak orang asing dan orang kita itu tidak paham. Populasi kita sekarang 280 juta jiwa, lokasi kita juga sangat hebat. Untuk mendukung visi Indonesia menjadi High Income Country di 2045, kita sekarang mengincar pendapatan per kapita USD10 ribu di 2030, dan menurut saya, angka itu bisa lebih," tandas Luhut. Dia mengatakan, saat ini GDP Indonesia mencapai USD1,3 triliun, dan dia mempercayai bahwa GDP di 2030 bisa mencapai USD3,5 triliun ataupun lebih dari itu jika konsistensi pembangunan Indonesia bisa tetap berada di angka pertumbuhan 5,3-5,7%.