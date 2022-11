JAKARTA - Platform insurance technology (insurtech) PasarPolis melakukan penandatangan kerja sama dengan MNC Life.

Kerja sama ini memungkinkan untuk meningkatkan penetrasi asuransi di Indonesia.

SVP Health & Product, PT Pasar Polis Indonesia Michael Perera mengatakan bahwa kolaborasi kerja sama ini dilihat dari visi MNC Life dengan PasarPolis yang bertujuan satu.

"Kita punya semangat progres yang sama, kita mau bergerak jauh lebih cepat lagi dari market, kita mau disruptive," kata Michael di MNC Financial Centre, Jakarta (17/11/2022).

Dia menuturkan, pendekatan kerja sama ini telah melalui tahapan diskusi dan proses yang cukup lama sehingga dapat memecahkan masalah serta memberikan solusi yang ada dalam asuransi di Indonesia, termasuk untuk meningkatkan penetrasi asuransi.

"Karena faktanya adalah satu, penetrasi asuransi Indonesia sangat kecil, sementara kita tau when it comes to insurance, health insurance itu salah satu if not important insurance kita Indonesia should have. Dan ini idealnya masuk ke semua strata, dari lingkup paling atas sampai paling bawah. Oleh sebab itu kita lihat problem apa saja yang paling banyak," tuturnya.

