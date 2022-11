JAKARTA – Harga BBM terbaru di Indonesia per 18 November 2022 dari Pertamina sampai Shell.

Sebelumnya, Pertamina menurunkan harga BBM Pertamax Turbo dari Rp14.950 per liter menjadi Rp14.300.

Sementara itu, harga BBM Pertalite dan Pertamax masih sama yakni Rp10.000 per liter dan Rp13.900 per liter.

Berikut ini harga Pertamina secara lengkap per 18 November 2022:

- Solar subsidi Rp6.800 per liter

- Pertalite Rp10.000 per liter

- Pertamax Rp13.900 per liter

- Pertamax Turbo Rp14.300 per liter

- Dexlite Rp18.000 per liter

- Pertamina Dex Rp18.550 per liter.

Selain Pertamina, Shell juga melakukan penyesuaian harga BBM.

BBM Shell RON 92 jenis Shell Super turun menjadi Rp13.550 per liter dari harga sebelumnya Rp14.150 per liter.

Adapun harga BBM Shell, di antaranya:

- Shell Super Rp13.550 per liter

- Shell V-Power Rp14.210 per liter

- Shell V-Power Diesel Rp18.840 per liter

- Shell Diesel Extra Rp18.380-Rp18.780 per liter

- Shell V-power Nitro+ Rp14.560 per liter.

Sementara itu, Vivo yang meluncurkan bensin setara Pertalite beberapa waktu lalu juga melakukan penyesuaian.

Revvo 89 Rp11.600 per liter, Revvo 90 Rp12.600 per liter. Kemudian Revvo 92 Rp14.140 per liter dan Revvo 95 Rp14.830 per liter.

