JAKARTA - Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan Fiskal Regional Titik Anas menyatakan bahwa investasi yang mengalir ke Indonesia telah berhasil menyerap sebanyak 307.000 tenaga kerja.

"Investasi telah menciptakan lapangan kerja bagi para pencari kerja baru yaitu menyerap sekitar 307.000 tenaga kerja," katanya dalam The 1st International Student Leaders Meeting 2022 di Jakarta, Selasa (22/11/2022).

Titik mengatakan Indonesia termasuk negara yang sangat kuat dalam menarik investasi selama masa pandemi Covid-19 terutama hingga kuartal III-2022.

Ia menjelaskan investasi langsung pada kuartal III-2022 menguat terhadap total investasi langsung di Indonesia yaitu tercatat sebesar Rp307 triliun atau 42 persen lebih tinggi dari periode yang sama tahun lalu.

Sementara penanaman modal asing meningkat sebesar 63,6 persen sehingga mencerminkan bahwa Indonesia tidak hanya menerima investasi dari dalam negeri melainkan juga dari negara lain.

Menurut Titik, kinerja investasi langsung menandakan bahwa pasar Indonesia masih menarik di tengah risiko global.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

Oleh sebab itu, Titik memastikan bahwa prospek pertumbuhan ekonomi 2022 kuat dan akan akan tetap berlanjut karena Indonesia masih memiliki seperempat kuartal lagi untuk menyelesaikan tahun ini.

"Jadi kami termasuk yang kami sebut sebagai The shining light around the world from the emerging country," ujarnya.