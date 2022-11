JAKARTA - Wall Street ditutup naik dengan ketiga indeks utama ditutup lebih tinggi pada perdagangan Selasa (22/11/2022). Kenaikan indeks dipimpin oleh kenaikan dalam teknologi, energi, perawatan kesehatan, keuangan, dan kebijakan konsumen.

Mengutip Reuters, Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 1,18% menjadi 34.098,1, S&P 500 (.SPX) naik 1,36% menjadi 4.003,58 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 1,36% menjadi 11.174,41.

Sedangkan ekuitas global juga naik didorong imbal hasil Treasury AS turun karena investor menunggu rilis risalah pertemuan Federal Reserve untuk petunjuk tentang suku bunga AS dan karena pembatasan COVID-19 China membebani sentimen.

The Fed akan merilis risalah pertemuan kebijakan November pada hari Rabu, menawarkan pandangan sekilas tentang bagaimana para pejabat melihat kondisi ekonomi.

Di China, pihak berwenang di Beijing menutup taman dan museum. Di Shanghai, aturan diperketat untuk orang-orang yang memasuki kota ketika negara itu bergulat dengan lonjakan kasus COVID, memicu kekhawatiran tentang dampaknya terhadap ekonomi.

"Orang-orang akan meneliti kata demi kata menit-menit itu untuk melihat apakah itu akan condong ke arah pernyataan resmi The Fed versus apa yang tersirat dalam konferensi pers Powell, yaitu bahwa mereka tidak akan melihat efek kumulatif dalam mempertimbangkan kapan harus melakukannya. hentikan pengetatan ini," kata Tom Plumb, manajer portofolio di Plumb Balanced Fund di Madison, Wisconsin.

Baca Juga: Saatnya Anak Muda Bangkit Bersama untuk Indonesia Bersama Astra

Indeks saham MSCI All-World (.MIWD00000PUS) naik 1,18%, sementara saham Eropa (.STOXX) naik 0,73%.

Benchmark imbal hasil Treasury 10-tahun turun menjadi 3,7634% sementara imbal hasil obligasi 30-tahun turun menjadi 3,8325%.

"Kami melihat teknologi, kebijaksanaan konsumen, dan energi memimpin momentum penurunan sementara konsumen menahan saham memimpin kenaikan, ini adalah tanda-tanda investor memposisikan diri untuk penurunan," kata Michael Ashley Schulman, kepala investasi di Running Point Capital di Los Angeles, California. .

Dolar AS mundur secara keseluruhan, menyerahkan beberapa penguatan di sesi sebelumnya, karena investor melihat kekhawatiran masa lalu tentang gejolak COVID China, meningkatkan permintaan untuk mata uang yang lebih berisiko. Indeks dolar turun 0,566%, dengan euro naik 0,58% menjadi USD1,03.

Harga minyak mentah naik sekitar 1% setelah Arab Saudi mengatakan OPEC+ bertahan dengan pengurangan produksi dan dapat mengambil langkah lebih lanjut untuk menyeimbangkan pasar.

Minyak mentah Brent naik 1% menjadi menetap di USD88,36 per barel, sementara minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) AS naik 1,1% menjadi USD80,95.

Harga emas safe-haven stabil di atas terendah sesi terakhir karena penurunan dolar dan benchmark imbal hasil Treasury AS diimbangi oleh kenaikan ekuitas. Spot gold naik 0,1% menjadi USD1.740,19 per ounce, sementara emas berjangka AS naik 0,23% menjadi USD1.738,30 per ounce.