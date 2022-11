JAKARTA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jakarta menerima kunjungan kerja Kementerian Dalam Negeri Kerajaan Kamboja (Ministry of Interior, The Kingdom of Cambodia), Transparency International Cambodia dan ActionAid Cambodia ke Mal Palayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta Benni Aguscandra menyambut baik kehadiran Direktur Jenderal Administrasi Kementerian Dalam Negeri Pemerintahan Kerajaan Kamboja HE Prak Sam Oeun bersama seluruh delegasi ke Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

Benni berharap pengalaman yang dibagikan oleh jajaran DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta dapat bermanfaat dan menjadi inspirasi bagi pemerintahan Kerajaan Kamboja dalam penyelenggaraan pelayanan publik di negaranya.

“Kami menyambut baik kedatangan delegasi Kementerian Dalam Negeri Pemerintahan Kerajaan Kamboja bersama para mitranya ke Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta. Pertemuan ini semakin menghangatkan dan mengeratkan hubungan diantara kedua negara” kata Benni, Jumat (25/11/2022).

Ke depannya, Benni berharap kedua negara dapat terus menjalin hubungan kerjasama bilateral dan saling belajar berbagi pengalaman praktik baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakat.

Adapun ini merupakan kali pertama Pemerintah Kerajaan Kamboja berkunjung ke Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

Direktur Jenderal Administrasi, HE Prak Sam Oeun menyampaikan ketertarikan terhadap konsep pelayanan terpadu satu pintu yang tersedia di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

“Saya sangat terkesan melihat berbagai inovasi layanan yang dihadirkan di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta yang melayani masyarakat dengan berbagai jenis pelayanan mulai dari perizinan/nonperizinan kewenangan pemerintah daerah, pengurusan pajak, paspor, pelayanan SIM, STNK dan juga memberikan pelayanan investasi,” ujar HE Prak Sam Oeun di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta.

Dalam kunjungan kerja belajar pengalaman praktik baik penyelenggaraan pelayanan publik tersebut, HE Prak Sam Oeun bersama rombongan delagasi diajak untuk melihat secara langsung pelayanan di Mal Pelayanan Publik Provinsi DKI Jakarta mulai dari layanan perizinan/ nonperizinan di lantai 1, aktifitas layanan konsultasi/ penyuluhan; layanan pendidikan, haji, umroh, dan pelayanan urusan agama Islam di lantai 2, sampai dengan pelayanan dari Kementerian/ Lembaga, BUMN dan BUMD di lantai 3.

Kemudian, rombongan juga diperkenalkan berbagai inovasi layanan yang dihadirkan oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta yang telah terbukti memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan/nonperizinan di Jakarta. Adapun inovasi layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) menjadi salah satu perhatian HE Prak Sam Oeun beserta delegasi, menurutnya inovasi layanan tersebut sangat praktis dan memudahkan bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk datang langsung ke kantor pemerintahan penyelenggara pelayanan publik. Hal tersebut telah menjadi inspirasi bagi H.E. Prak Sam Oeun untuk menerapkan sistem pelayanan serupa di negaranya. “AJIB sangat membantu masyarakat yang tidak dapat mendatangi kantor pemerintah secara langsung. Petugas (AJIB) dapat membantu pengajuan permohonan perizinan sampai izin selesai diterbitkan, kami berharap dapat mereplikasi inovasi ini di Kamboja,” tutur HE Prak Sam Oeun.