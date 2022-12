JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) sudah menyalurkan sekitar 5 juta unit rumah kepada masyarakat berpenghasilan rendah.

Direktur Utama BTN Haru Koesmahargyo mengungkapkan bahwa selama 46 tahun perjalanan KPR BTN telah menyerahkan 5 juta unit rumah tersebut.

"Selama kurun waktu perjalanan KPR BTN, lebih kurang sudah 5 juta unit rumah kepada 50% masyarakat berpenghasilan rendah," katanya dalam acara BTN Artikulasi Festival di Hall Basket, Komplek Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu (10/12/2022).

 BACA JUGA:Orang RI Kian Banyak Beli Rumah, Ini Buktinya

Haru mengatakan, ke depannya akan fokus pada pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, hal itu tdak lepas dari bantuan yang diberikan pemerintah kepada KPR BTN.

"Kita mengharapkan pada tahun 2045, mudah-mudahan arahan untuk membuat backlog 0% dapat tercapai," katanya.

Â

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut Bersama Lifebuoy dan MNC Peduli Tengah Berlangsung!

Adapun pada acara ulang tahun KPR BTN, Haru mengatakan pihaknya bakal menyerahkan penghargaan kepada mitra terbaik BTN sepanjang tahun 2022.

Ada tujuh kategori penghargaan yang dipersiapkan,yakni, Best Developer Realisasi KPR Syariah Tertinggi Tahun 2022, Best Developer Realisasi KPR Non-Subsidi Tertinggi Tahun 2022, Best Developer Realisasi KPKR Subsidi Tertinggi Tahun 2022, Best Developer BUMN KPR Non Subsidi Tahun 2022.

Selanjutnya ada Best Developer Realisasi KPR Non Subsidi Tertinggi dengan Keseluruhan Transaksi di Bank BTN, Green Development Developer KPR Subsidi; dan Green Development Developer KPR Non-Subsidi.

Selain itu, terdapat tiga penghargaan khusus yang bakal diberikan kepada sejumlah mitra perusahaan.

Terbagi menjadi tiga bagian yakni 100 Billions Achivement Periode Januari-November 2022, Special Recognition Fot Billateral Partnership Developers, dan Special Recognition For Real Estate Broker Asociation.