JAKARTA - PT Media Nusantara Citra Tbk (MNCN) berhasil meraih Best Corporate Secretary in Broadcasting Industry di Indonesia Best Corporate Secretary Awards 2022 yang diselenggarakan oleh The Iconomics Media di Jakarta.

MNCN merupakan saham dari Media Nusantara Citra yang bergerak di industri media dan bagian dari MNC Group.

Media Nusantara Citra atau lebih sering disebut MNC Media ini berbasis di Jakarta.

Adapun acara ini merupakan kali kedua The Iconomics Media mengadakan penganugerahan bagi perusahaan TOP GCG Awards & Best Corporate Secretary Awards 2022.

Corporate Secretary Media Nusantara Citra Tbk, Cahyarina A. Asri mengapresiasi The Iconomics Media yang telah memberikan apresiasi kepada Media Nusantara Citra.

"Saya mewakili management Media Nusantara Citra mengucapkan terima kasih kepada The Iconomics Media yang telah memberikan apresiasi kepada Media Nusantara Citra Tbk," kata Cahyarina di Jakarta, Jumat (16/12/2022).

Cahyarina mengatakan, penghargaan ini memberikan dampak positif kepada perusahaan untuk dapat konsisten memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

"Penghargaan ini akan memberikan motivasi ke kita untuk kinerja kedepannya yang tidak hanya di bidang corporate secretary saja, tapi juga di industria medianya," katanya. Di tempat yang sama, Ketua Dewan Pengurus Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) Mardiasmo mengatakan bahwaGood Corporate Governance (GCG) pada perusahaan menjadi faktor yang sangat penting. "Tata Kelola perusahaan yang baik akan berdampak pada perusahaan, baik secara performa keuangan maupun citra dari perusahaan," jelasnya. Selain itu, dalam pelaksanaan GCG, corporate secretary juga memiliki peran yang penting. Perusahaan-perusahaan, khususnya perusahaan publik memiliki kewajiban untuk memberikan keterbukaan informasi atas informasi yang berkaitan dengan perusahaan. "Perusahaan yang memiliki corporate secretary yang baik juga akan mencerminkan nilai perusahaan yang tinggi serta image dan trust," pungkasnya.