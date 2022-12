JAKARTA – Harga BBM mengalami penyesuaian. Sejumlah perusahaan penjual bensin di Indonesia melakukan penyesuaian harga BBM di awal Desember.

Pertamina menaikan harga Pertamax Turbo menjadi Rp15.200 dari yang awalnya Rp14.300, Dexlite menjadi Rp18.300 dari harga awal Rp18.000, dan Pertamina Dex menjadi Rp18.800 dari harga awal Rp18.550.

Baca Juga: Jangan Panik! Stok BBM dan Elpiji Dijamin Aman Selama Nataru 2023

Sementara itu, untuk harga BBM jenis subsidi masih belum ada berubahan. Harga BBM jenis Pertalite Rp10.000 per liter, Pertamax Rp13.900 per liter dan Solar subsidi Rp6.800 per liter.

Dirangkum Okezone Jumat (23/12/2022), berikut daftar kenaikan harga BBM per Desember 2022 beserta besarannya di Pertamina, Shell, BP dan Vivo:

Baca Juga: Ada yang Naik! Berikut Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell hingga Vivo per 22 Desember 2022

Harga BBM Pertamina

Solar subsidi Rp6.800 per liter

Pertalite Rp10.000 per liter

Pertamax Rp13.900 per liter

Pertamax Turbo Rp15.200 per liter

Dexlite Rp18.300 per liter

Pertamina Dex Rp18.000 per liter

Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

Harga BBM Shell Shell Super Rp14.180 Shell V-Power Rp15.100 Shell V-Power Diesel Rp19.180 Shell V-power Nitro+ Rp15.530 Baca selengkapnya: Ada yang Naik! Berikut Daftar Lengkap Harga BBM Pertamina, Shell hingga Vivo per 22 Desember 2022