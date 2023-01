JAKARTA – Daftar terbaru harga BBM milik Pertamina, Shell, Vivo, BP AKR per 3 Januari 2022.

Adapun Pertamina dan Shell belum melakukan perubahan terhadap harga BBM miliknya.

Sementara itu, Vivo dan BP AKR mulai menurunkan harga BBM di awal tahun 2023.

Diketahui harga BBM subsidi masih sama, yakni Pertalite Rp10.000 per liter dan Solar Rp6.800 per liter.

Sedangkan non subsisi juga sama, yakni Pertamax Rp13.900 per liter, Pertamax Turbo Rp15.200 per liter, dan Pertamina Dex Rp18.000 per liter.

Adapun Shell juga masih memberlakukan harga yang sama seperti sebelumnya, yaitu Shell Super Rp14.180 per liter, Shell V-Power Rp15.100 per liter, dan Shell V-Power Diesel Rp19.180 per liter.

Untuk Vivo dan BP telah melakukan penyesuaian harga di awal Januari 2023.

Berikut daftar harganya per 3 Januari 2023:

BBM Vivo

- Harga BBM Revvo 90 dijual Rp11.800 dari sebelumnya Rp12.000 per liter.

- Harga BBM Revvo 92 dijual Rp12.800 dari sebelumnya Rp14.000 per liter.

- Harga BBM Revvo 95 dijual Rp13.600 dari sebelumnya Rp14.600 per liter.

BBM BP AKR - Harga BBM BP 90 dijual Rp12.940 dari sebelumnya Rp14.050 per liter. - Harga BBM BP 92 dijual Rp13.030 dari sebelumnya Rp.14.150 per liter. - Harga BBM BP Ultimate dijual Rp13.810 dari sebelumnya Rp15.100 per liter - Harga BBM BP Diesel dijual Rp16.310 per liter dari sebelumnya Rp18.660. Baca selengkapnya: Daftar Harga BBM 2 Januari 2023, Vivo dan BP AKR Turun