JAKARTA – Harga telur ayam yang sempat mahal saat Nataru kini mulai berangsur turun. Berdasarkan data Panel Harga Pangan National Food Agency (NFA) per 3 Januari 2023, harga telur ayam ras mulai merangkak turun.

Kepala Badan Pangan Nasional/NFA, Arief Prasetyo Adi mengatakan harganya sudah berada di bawah Rp 30.000 per kilogram (kg).

"Wilayah DKI Jakarta harga telur turun dari Rp 30.420 per kg di pertengahan Desember menjadi Rp 29.400 per kg. Di Jawa Barat, telur turun dari Rp 31.130 per kg menjadi Rp 28.650 per kg," papar Arief dikutip dari keterangan resminya, Kamis (5/1/2023).

Dia menjelaskan, penurunan harga telur tersebut menunjukkan dari sisi produksi telur tersedia serta pendistribusiannya berjalan lancar dari produsen hingga konsumen.

“Meskipun permintaan tinggi pada sepekan lalu tapi dari peternak sudah mengantisipasi termasuk pendistribusiannya antar wilayah maupun ke wilayah konsumen juga cukup lancar sehingga saat ini (harga telur) relatif terkendali bahkan cenderung turun,” ujarnya.

Selain telur, lanjut Arief, komoditas lainnya yang secara harian mengalami penurunan adalah daging ayam ras yang turun 0,44 persen menjadi Rp 36.290 per kg, gula konsumsi turun 0,21 persen menjadi Rp 14.270 per kg, jagung pakan turun 1,93 persen menjadi Rp 56.000 per kg, dan bawang putih turun 0,67 persen menjadi 26.540 per kg. Arief mengatakan, upaya pemantauan dan stabilisasi harga tersebut sejalan dengan arahan Presiden RI yang meminta agar ketersediaan dan harga komoditas pangan terus dipantau untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan harga di pasaran. “Kita pastikan pantau terus baik melalui sistem Panel Harga Pangan maupun secara langsung dengan berkoordinasi bersama teman-teman asosiasi petani, peternak, dan pedagang,” tandasnya.