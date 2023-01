JAKARTA โ€“ Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo melakukan pertemuan dengan Menteri Perdagangan Internasional dan Industri Malaysia Tengku Zafrul Aziz dan Chairman & Chairman Berjaya Group Tan Sri Dato' Seri Vincent Tan Chee Yioun.

Pertemuan ketiganya dilakukan kemarin dan berlangsung hangat. Dalam pertemuan tersebut Hary Tanoe membicarakan sejumlah peluang kerja sama.

BACA JUGA:Hary Tanoe Ingin Integrasi Data IATA Dicontoh Perusahaan Lain

โ€œHaving discussion with HE Tengku Zafrul Aziz, Minister For International Trade & Industry, Malaysia and Tan Sri Dato' Seri Vincent Tan Chee Yioun, Chairman & Founder of Berjaya Group,โ€ ujar Hary Tanoe, Minggu (08/01/2023).

Baca Juga: Kids Life's Adventure Park Suguhkan Edukasi Literasi Digital Lewat Keseruan Tanpa Batas

Follow Berita Okezone di Google News

Untuk diketahui, Berjaya Group dan MNC Group merupakan partner bisnis. Kerjasama yang teranyar, PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan Berjaya menandatangani non-binding term sheet untuk memungkinkan kedua belah pihak menjajaki bisnis e-money di Malaysia. Berbekal kekuatan BCorp dan BCAP, kemitraan strategis ini akan mengembangkan dan memperluas layanan terkait e-money, khususnya antara Indonesia dan Malaysia.