JAKARTA - Hal yang harus disiapkan sebelum resign kerja. Sebelum memutuskan untuk berhenti kerja, ada baiknya memikirkan hal-hal berikut. Jangan sampai resign menjadi penyesalan.

Perencana Keuangan Prita Ghozie mengatakan, saat memutuskan resign, semua dilakukan dengan persiapkan matang. Maksudnya, matang secara mental dan finansial.

Melansir dari Instagram @pritaghozie berikut ini alasan resign dengan hal yang perlu dipersiapkan:

1. Resign Karena Mau Bikin Usaha

Namanya passion kadang sulit dibendung ya. Asalkan motivasi bukan karena tergiur dadakan liat teman-teman pengusaha kaya raya. Menurutr bunZ resign untuk bikin usaha bisa jadi menarik.

Checklistnya:

- Punya dana darurat at least 12x pengeluaran rutin bulanan

- Bikin asuransi kesehatan (BPJS termasuk ya)

- Ubah mental karyawan jadi mental pengusaha, karena namanya keberhasilan itu butuh waktu dan bisa up&down

2. Resign Karena Alasan Keluarga

Umum dialami kaum perempuan saat baru melahirkan, saat anak mendadak sakit, atau memang ada anggota keluarga yang butuh dirawat.

Checklistnya:

- Belajar hidup dengan simulasi budget yang baru.

- Selesaikan semua pinjaman terutama yang konsumtif.

- Ikhlas jalani pilihan ini agar tidak ada penyesalan.

3. Resign Karena Mau Sekolah Lagi

Komitmen untuk sekolah S2 bahkan S3 itu sangat tinggi. Apalagi jika ambil studi yang agak “sulit”, potensi gagalnya luar biasa besar.

Checklistnya:

- Pertimbangkan untuk mengajukan Leave on Absence.

- Belajar hidup dengan budget yang baru, terutama jika sudah punya keluarga.

- Pikirkan apakah perlu gelar akdemis atau cukup short executive course dengan durasi pendek (jadi ga perlu resign)

4. Resign Karena Marah

Jika emosi sudah ga bisa dibendung, maka lakukan ini.

- Pastikan kamu membaca poin kontrak kerja dengan baik. Jangan minta sesuatu yang bukan hak, meski senior-senior kamu mendapatkannya. Kebijakan bisa berubah.

- Jangan resign hanya karena emosi semata yang bisa disesali nantinya.

- Jangan burn bridges! Ingatlah bahwa hidup kita tidak ada yang paham arahnya gimana. Bisa jadi, yang dulu kita benci malah menjadi penolong di masa depan.

Bocoran dari bunZ, aku paling anti kerja bareng orang yang jelek-jelekin tempat kerja lama atau bosnya. Sorry aja deh, jika kamu bisa gitu ke orang lain, artinya kamu juga bisa gitu ke tempat kerja baru.

5. Resign Karena Butuh upgrade (title, challenge, & money)

Upgrade diri dengan mengambil role yang lebih banyak tanggung jawab dapat penghasilan lebih adalah wajar sebagai karyawan. Tapi, kalo kutu loncat itu beda lagi, karena motivasinya murni uang, jadi I would take pak Gaji’s view on this.